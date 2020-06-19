Фанаты «Зенита» отметили возобновление чемпионата файер-шоу на стрелке Васильевского острова
Болельщики футбольного клуба «Зенит» не оставили без внимания возобновление чемпионата России. Поздно вечером 18 июля десятки фанатов устроили огненный перформанс на стрелке Васильевского острова.
Видео акции было опубликовано на YouTube-канале фанатского объединения «Ландскрона». Ролик сопровождается словами:
«Мы заберём без лишних слов, / Что наше по праву с тобою!
В момент истерии и жалоб врагов / Докажем своей игрою!
В нас видят многие главное зло, / И кому-то «Зенит» не по нраву.
Для нас же важно только одно, / Годами ковать нашу славу!
За тех, чья жизнь в «Зените», / Чью веру ещё не сломали,
Вы этот огонь в себе разожгите, / Давайте, парни, погнали!»
Напомним, чемпионат России по футболу после почти трехмесячной паузы продолжится в пятницу, 19 июля. Первый матч в 18.00 сыграют «Крылья Советов» и «Ахмат». В 20.00 начнется встреча «Сочи» — «Ростов», который еще вчера был под угрозой срыва из-за шести заболевших коронавирусом игроков, но в итоге было объявлено, что матч состоится.
«Зенит» стартует 20 июня в Москве матчем против ЦСКА.