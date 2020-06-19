Фанаты «Зенита» отметили возобновление чемпионата файер-шоу на стрелке Васильевского острова

Болельщики футбольного клуба «Зенит» не оставили без внимания возобновление чемпионата России. Поздно вечером 18 июля десятки фанатов устроили огненный перформанс на стрелке Васильевского острова.

Видео акции было опубликовано на YouTube-канале фанатского объединения «Ландскрона». Ролик сопровождается словами:

«Мы заберём без лишних слов, / Что наше по праву с тобою!

В момент истерии и жалоб врагов / Докажем своей игрою!

В нас видят многие главное зло, / И кому-то «Зенит» не по нраву.

Для нас же важно только одно, / Годами ковать нашу славу!