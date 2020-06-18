Митянина: Если есть хоть малейший риск заражения, от участия юнармейцев в параде нужно отказаться
Уполномоченный по правам ребенка в Петербурга Анна Митянина сомневается, что Юнармия могла самостоятельно принимать решение об участии детей в параде Победы на Дворцовой площади.
«Я очень обеспокоена ситуацией. Я понимаю доводы, которые приводятся в обоснование возможности участия. Но мне кажется, что если есть хоть малейший риск, что дети на параде заразятся, от участия их нужно отказаться. В этом я абсолютно убеждена и как уполномоченный, и как юрист, и как мама», — сказала она 18 июня в эфире канала «Санкт-Петербург».
Напомним, что глава петербургского Роспотребнадзора Наталия Башкетова также заявила, что в ведомстве не знали о том, что в параде на Дворцовой площади собираются участвовать несовершеннолетние. И заявила, что их участие возможно только после жесткого карантина. И точно невозможно без тестирования и предоставления подробного списка участников от командования.