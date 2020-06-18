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18.06.2020 19:05
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Митянина: Если есть хоть малейший риск заражения, от участия юнармейцев в параде нужно отказаться

Уполномоченный по правам ребенка в Петербурга Анна Митянина сомневается, что Юнармия могла самостоятельно принимать решение об участии детей в параде Победы на Дворцовой площади.

«Я очень обеспокоена ситуацией. Я понимаю доводы, которые приводятся в обоснование возможности участия. Но мне кажется, что если есть хоть малейший риск, что дети на параде заразятся, от участия их нужно отказаться. В этом я абсолютно убеждена и как уполномоченный, и как юрист, и как мама», — сказала она 18 июня в эфире канала «Санкт-Петербург».

Напомним, что глава петербургского Роспотребнадзора Наталия Башкетова также заявила, что в ведомстве не знали о том, что в параде на Дворцовой площади собираются участвовать несовершеннолетние. И заявила, что их участие возможно только после жесткого карантина. И точно невозможно без тестирования и предоставления подробного списка участников от командования.

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Комментарии (5)

Маэстро
Правильно! На параде можно заражать только взрослых. А они уже дома детям передадут. Но это уже будет заражение по закону.
krasnonosov
Снимайте ваши дурацкие ограничения!
Plavalaguna
Не поняла, для остальных участников парада риска нет? Риторический вопрос о том, кому нужен этот парад, кроме крошки Пу, даже не задаю...
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