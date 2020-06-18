Роспотребнадзор потребовал изолировать юнармейцев, которые собирались на парад, на две недели

Глава петербургского Роспотребнадзора Наталия Башкетова заявила, что в ведомстве не знали о том, что в параде на Дворцовой площади собираются участвовать несовершеннолетние. И заявила, что их участие возможно только после жесткого карантина.

«На сегодняшний день ситуация (в городе) у нас потихонечку выправляется. Мы можем провести это торжественное мероприятие (парад), но при соблюдении огромного числа условий. В первую очередь, это состояние тех участников парада, которые будут проходить парадным маршем в этот праздничный день. Что касается участия детей, то управлению Роспотребнадзора по Петербургу такой информации, об участии детей, не предоставлялось. Я не располагаю ни списками этих участников, ни качеством их здоровья, ни данными о проведении тестирования на коронавирусную инфекцию», — заявила она 18 июня в эфире канала «Санкт-Петербург». И обратилась к руководителям детских общественных организацией.

«Если вы планировали участвовать в параде, то необходимо было провести изолирование детей из семей. Поместить их в обсервацию на две недели, обеспечить их медицинское наблюдение и тестирование на коронавирусную инфекцию. Мы не можем сейчас разрушить то хрупкое состояние, которого добился город. И не можем подвергать риску здоровье всех участников и тем более детей», — сказала Башкетова. Заместитель командующего войсками ЗВО по военно-политической работе Юрий Евтушенков тем не менее заявил, что юноши и девушки, участники парада, обеспечены средствами защиты, им проверяют температуру, а на 20 июня есть договоренность с Роспотребнадзором на взятие у них теста на коронавирус. А снятие юнармейцев с репетиций 17 и 18 июня он объяснил высокими уличными температурами. Башкетова подтвердила тестирование детей, назначенное на 20 июня, но заявила, что пока не видела их списка, не знает, где и с кем они живут (там могут быть очаги инфекции) и не готова подписаться под каждой фамилией участника. Подробные списки она ждет не позднее до 12:00 19 июня.