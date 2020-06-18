Движение по внешнему кольцу КАД между транспортными развязками с внутригородской платной автомагистралью «Западный скоростной диаметр» и проспектом Энгельса будет перекрыто с 1 июля по 1 октября в связи с реконструкцией северного участка. Об этом 18 июня сообщает ФКУ «Упрдор Северо-Запад».

«Будет организован перепуск движения с внешнего на внутренне кольцо КАД. Движение автомобильного транспорта будет осуществляться только по внутреннему кольцу по одной полосе от развязки с ЗСД в направлении развязки с проспектом Энгельса и по двум полосам от развязки с проспектом Энгельса в направлении развязки с ЗСД», — рассказал начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.