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18.06.2020 16:20
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Из-за ремонта дороги движение по внешнему кольцу КАД между развязкой с ЗСД и проспектом Энгельса перекроют на три месяца

Движение по внешнему кольцу КАД между транспортными развязками с внутригородской платной автомагистралью «Западный скоростной диаметр» и проспектом Энгельса будет перекрыто с 1 июля по 1 октября в связи с реконструкцией северного участка. Об этом 18 июня сообщает ФКУ «Упрдор Северо-Запад».

«Будет организован перепуск движения с внешнего на внутренне кольцо КАД. Движение автомобильного транспорта будет осуществляться только по внутреннему кольцу по одной полосе от развязки с ЗСД в направлении развязки с проспектом Энгельса и по двум полосам от развязки с проспектом Энгельса в направлении развязки с ЗСД», — рассказал начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Информацию об изменениях движения выведут на табло.

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Комментарии (5)

hal9000
Чет там уже долго все реконструируют..похоже действительно чето пилят..за это время можно уже новую кольцевую построить..а они все реконструируют
260874341
Уже месяц сволочи держат свободным внутреннее кольцо.
Могли бы давно эти работы начать. Нет, им надо выжидать до даты выданного разрешения ГАТИ, а потом перекрыть опять. Паразиты! Почему ими никто не управляет? Где этот усатый Таракан, который вогнал город в такой хаос?
kote_5e4d88f83c7f0
Там расширение. Закончили новое полотно, теперь старую узкую трассу надо превратить в одностороннюю.
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