Об актуальной ситуации 17 июня отчитывался директор Центра имени Алмазова и руководитель межведомственной группы по противодействию коронавирусу в Петербурге Евгений Шляхто в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и проектной деятельности в Санкт-Петербурге по направлению «Открытый город».

«За последнюю неделю мы имеем существенное снижение числа новых случаев, минус 27%, — сообщил он. — Меньше единицы активных случаев. Мы не только вышли на плато, но и, хочу сказать с осторожным оптимизмом, стали решать эту проблему, проблема становится не такой острой. Остается сложность не столько COVID, сколько сочетание внебольничной пневмонии и COVID-инфекции; но и здесь мы видим снижение понедельное: в предыдущую неделю — 4%, в последнюю неделю — 8%. И мы сейчас уже не имеем в начале 8, даже 7. Мы имеем значительное снижение количества поступающих больных; и что отрадно, мы увеличиваем количество выбывших больных. Фактически эти цифры сегодня сравнялись».

Согласно сопроводительным слайдам, c 25 мая по 31 мая в больницы поступило 5169 пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией, выписали 4672. На следующей неделе госпитализировали 5047, выбыли 4751. С 8 по 14 июня показатели госпитализированных и выписанных почти сравнялись: 4678 против 4601.

По словам Шляхто, если раньше шла речь об удвоении количества выявленных случаев за 7 дней и менее, то теперь «мы имеем актуальный прогноз удвоения за 30 дней». Судя по слайдам, прогноз к 10 июля — 29 390 больных, из них 24 669 легких, 4049 тяжелых и 672 критических. Количество необходимых к тому времени коек оценивается в 2276, из них 559 — реанимационных. Ранее «Фонтанка» подробно рассказывала о том, что коечный фонд города почти исчерпан и многие больницы работают с перегрузкой.

Кроме того, Шляхто отметил динамику представления врачей о лечении. «Если в январе мы говорили, что противовирусная терапия является номером один, то к июню значение этого подхода съехала практически до нуля, — сообщил он. — Появляются новые препараты. Устоял и удержался гидроксихлорахин. Мы видим, как противовоспалительная терапия, в том числе глюкокортикоиды, набирает обороты. В начале они были только по жизненным показаниям, а сегодня это начальная терапия и препарат терапии выбора».