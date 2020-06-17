В Петербурге изменили порядок сноса государственных домов по программе реновации
Заксобрание Петербурга 17 июня приняло в третьем, окончательном чтении законопроект, который наделяет исполнительные власти города полномочиями разрабатывать план мероприятий для сноса государственных домов, включенных в программу реновации. Законопроект поддержали 38 депутатов, двое воздержались.
Законопроект устраняет пробел в программе развития застроенных территорий (программа сноса и расселения хрущевок). Он предусматривает, что решение о сносе объектов капитального строительства, находящихся в собственности Петербурга, принимает Смольный. Предполагается, что такое решение чиновники смогут принимать на основе утвержденного плана мероприятий.
Напомним, в Петербурге реновацией занимались компании «СПб Реновация» и «Воин-В», но последнему юрлицу не удалось продлить договор с городом. «СПб Реновации» накануне удалось оспорить в Горсуде решение нижестоящей инстанции, которая отменила пять разрешений на строительство в поселке Песочный ЖК «Живи! В Курортном», который входит в программу. С иском о признании разрешений незаконными обратились несколько петербуржцев, после того как начались котлованные работы и в окрестных колодцах исчезла вода. Решение второй инстанции вступило в законную силу.