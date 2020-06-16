Столкновение с «Яндекс.Такси» закончилось перевёртышем. При всей «серьёзности» в госпиталь от Биржевого не мчались
Авария с перевернувшейся машиной напугала горожан вечером 16 июня. Столкновение с «Хёндэ» с логотипом «Яндекс. Такси» на двери закончилось приземлением на крышу для другой легковушки на набережной Макарова недалеко от Биржевого моста. Снимки с места происшествия появились в социальных сетях около 20.30.
Горожане назвали зрелище «серьёзным» и беспокоились за жизни водителей. На место вызвали реанимацию.
Как оказалось, экстренная помощь никому не понадобилась. В УГИБДД по городу и области сообщили, что врачи осмотрели двоих человек, однако от госпитализации те отказались. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.