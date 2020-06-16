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16.06.2020 23:50
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Столкновение с «Яндекс.Такси» закончилось перевёртышем. При всей «серьёзности» в госпиталь от Биржевого не мчались

Авария с перевернувшейся машиной напугала горожан вечером 16 июня. Столкновение с «Хёндэ» с логотипом «Яндекс. Такси» на двери закончилось приземлением на крышу для другой легковушки на набережной Макарова недалеко от Биржевого моста. Снимки с места происшествия появились в социальных сетях около 20.30.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Горожане назвали зрелище «серьёзным» и беспокоились за жизни водителей. На место вызвали реанимацию.

Как оказалось, экстренная помощь никому не понадобилась. В УГИБДД по городу и области сообщили, что врачи осмотрели двоих человек, однако от госпитализации те отказались. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Комментарии (3)

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