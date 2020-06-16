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16.06.2020 13:22
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Оказывается, всадники с пивом не рвали поводья коня Клодта. Виноваты другие

Разыскиваемые полицией молодые люди, которые дегустировали пиво верхом на коне Клодта в Петербурге, не рвали поводья. Это сделали уже до них, сообщили в Государственном музее городской скульптуры 16 июня.

«На эту скульптуру уже было составлено реставрационное задание, так как при плановой промывке, в первых числах июня 2020 года, реставраторы зафиксировали расхождение поводьев по авторскому шву сборки. Оно возникло в результате воздействия предыдущих вандалов, вероятно, не попавших на глаза прохожим. Последний случай усугубил ситуацию», — говорится в коммюнике.

Компания из трёх молодых людей отдыхала на Аничковом мосту в воскресенье. С пивом они взобрались на коня работы Петра Клодта. За ними проследил местный житель, а после увидел повреждения и заявил в полицию.

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Комментарии (7)

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Olen
А собственно какая разница?
Семь бед - один ответ.
Деньги за реставрацию в полном объёме удержать с этих вандалов, чтобы и другим не повадно было.
мухомор
Весь город утыкан камерами Эр-Телеком. Но как что-то случается, то камеры не обработаются или направлены в противопожарную сторону.
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