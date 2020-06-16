Оказывается, всадники с пивом не рвали поводья коня Клодта. Виноваты другие

Разыскиваемые полицией молодые люди, которые дегустировали пиво верхом на коне Клодта в Петербурге, не рвали поводья. Это сделали уже до них, сообщили в Государственном музее городской скульптуры 16 июня.



«На эту скульптуру уже было составлено реставрационное задание, так как при плановой промывке, в первых числах июня 2020 года, реставраторы зафиксировали расхождение поводьев по авторскому шву сборки. Оно возникло в результате воздействия предыдущих вандалов, вероятно, не попавших на глаза прохожим. Последний случай усугубил ситуацию», — говорится в коммюнике.

