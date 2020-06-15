«Биокад»: Вакцина от коронавируса будет готова в ноябре-декабре

Генеральный директор петербургского «Биокада» Дмитрий Морозов рассказал о сроках появления вакцины от коронавируса, которую разрабатывает его компания.



«Оптимистический прогноз — конец ноября — начало декабря, — заявил он 15 июня в эфире канала «Санкт-Петербург». — Насколько вакцина будет эффективна и безопасна, покажут испытания. Я думаю, что широкая общественность будет с ними ознакомлена».

По его словам, в данный момент идут рутинные доклинические испытания. Определяются характеристики, защитные свойства и безопасность разработки.