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15.06.2020 19:56
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«Биокад»: Вакцина от коронавируса будет готова в ноябре-декабре

Генеральный директор петербургского «Биокада» Дмитрий Морозов рассказал о сроках появления вакцины от коронавируса, которую разрабатывает его компания.

«Оптимистический прогноз — конец ноября — начало декабря, — заявил он 15 июня в эфире канала «Санкт-Петербург». — Насколько вакцина будет эффективна и безопасна, покажут испытания. Я думаю, что широкая общественность будет с ними ознакомлена».

По его словам, в данный момент идут рутинные доклинические испытания. Определяются характеристики, защитные свойства и безопасность разработки.

«Я очень надеюсь, что к середине лета — к началу августа мы это закончим, и следующий этап — это испытания на добровольцах», — сказал Морозов.

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Комментарии (2)

Ma-260802031
У остальных результаты пока не очень - в испытаниях на животных и людях сильные побочные явления, точь-в-точь как при прошлой атипичной пневмонии (тогда только кучу денег пустили на ветер).
Но кто-то, наверно, много денег попилит на этом.
Агроном аэродрома
А лекарство?
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