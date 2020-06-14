Путин: Россия выходит из пандемии «с минимальными потерями»

Президент России оценил последствия COVID-19, сравнив ситуацию в стране с США. Правительство возглавляемой им страны было «ритмичным».

«Выходим из этой ситуации с коронавирусом уверенно, с минимальными потерями, дай Бог, чтобы так и дальше было», — заявил 14 июня Владимир Путин в эфире «России 1».



По его словам, за время пандемии в России были «определённые издержки». При этом президент уверен, что российские власти «ритмично» работают в ситуации с коронавирусом, тогда как в США, по мнению Путина, так не происходит.

