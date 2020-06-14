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14.06.2020 13:25
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Путин: Россия выходит из пандемии «с минимальными потерями»

Президент России оценил последствия COVID-19, сравнив ситуацию в стране с США. Правительство возглавляемой им страны было «ритмичным».

«Выходим из этой ситуации с коронавирусом уверенно, с минимальными потерями, дай Бог, чтобы так и дальше было», — заявил 14 июня Владимир Путин в эфире «России 1».

По его словам, за время пандемии в России были «определённые издержки». При этом президент уверен, что российские власти «ритмично» работают в ситуации с коронавирусом, тогда как в США, по мнению Путина, так не происходит.

С начала пандемии в России выявили 528 964 заболевших, тогда как в США их число перевалило за 2 миллиона.

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Комментарии (9)

Gunna
Осточертел, обрыдл до зубовного скрежета.
Когда его уже дьявол унесёт?
260657101
Ага потери России настолько минимальны, что Минфин засекретил данные по ВВП России за май. Ну и конечно уменьшение налоговых и таможенных сборов за май на 41% к прошлому году, это минимальные потери. Обвальное падение поступлений было зафиксировано почти по всем ключевым налогам, следует из предварительной оценки ведомства, опубликованной 11 июня.
Минус 615 млрд рублей, это так копейки наверное, да?
krasnonosov
А еще в Америке население правительство поддержало материально в трудную минуту, а не только словоблудило всё время.
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