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13.06.2020 21:39
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Трамп заявил, что США «заканчивают эпоху бесконечных войн». Для обороны страны в армию инвестировали более 2 триллионов долларов

США «заканчивают эпоху бесконечных войн» и должны сосредоточиться на собственной защите, заявил 13 июня американский президент Дональд Трамп, выступая в военной академии Уэст-Пойнт Речь опубликована на сайте Белого дома.

«Войска США не обязаны разрешать древние конфликты в далеких странах, о которых многие люди даже не слышали. Мы не полицейские мира», — сказал Трамп.

Трамп отметил, что США «заканчивают эпоху бесконечных войн» и возвращаются к основополагающим принципам — оборонять и решительно защищать страну от внешних врагов.

Также американский президент рассказал, что США инвестировали в армию рекордную сумму.

«После многих лет сокрушительных сокращений бюджета и военных, которые были полностью истощены этими бесконечными войнами, мы инвестировали более двух триллионов долларов. Мы сотнями строим новые корабли, бомбардировщики, реактивные истребители и вертолеты, новые танки, военные спутники и гиперзвуковые ракеты», — резюмировал Трамп.

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Комментарии (13)

sektor7
Если они отовсюду уйдут, кто-то придёт на опустевшее место
ТиМуР
Кого-то он мне напоминает.
kоt-obormot
Вот смерклось. Были все готовы
Заутра бой затеять новый
И до конца стоять…
Вот затрещали барабаны —
И отступили бусурманы.
Тогда считать мы стали раны,
Товарищей считать.©
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