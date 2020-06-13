Трамп заявил, что США «заканчивают эпоху бесконечных войн». Для обороны страны в армию инвестировали более 2 триллионов долларов

США «заканчивают эпоху бесконечных войн» и должны сосредоточиться на собственной защите, заявил 13 июня американский президент Дональд Трамп, выступая в военной академии Уэст-Пойнт Речь опубликована на сайте Белого дома.



«Войска США не обязаны разрешать древние конфликты в далеких странах, о которых многие люди даже не слышали. Мы не полицейские мира», — сказал Трамп.



Трамп отметил, что США «заканчивают эпоху бесконечных войн» и возвращаются к основополагающим принципам — оборонять и решительно защищать страну от внешних врагов.

