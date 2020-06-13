Трамп заявил, что США «заканчивают эпоху бесконечных войн». Для обороны страны в армию инвестировали более 2 триллионов долларов
США «заканчивают эпоху бесконечных войн» и должны сосредоточиться на собственной защите, заявил 13 июня американский президент Дональд Трамп, выступая в военной академии Уэст-Пойнт Речь опубликована на сайте Белого дома.
«Войска США не обязаны разрешать древние конфликты в далеких странах, о которых многие люди даже не слышали. Мы не полицейские мира», — сказал Трамп.
Трамп отметил, что США «заканчивают эпоху бесконечных войн» и возвращаются к основополагающим принципам — оборонять и решительно защищать страну от внешних врагов.
Также американский президент рассказал, что США инвестировали в армию рекордную сумму.
«После многих лет сокрушительных сокращений бюджета и военных, которые были полностью истощены этими бесконечными войнами, мы инвестировали более двух триллионов долларов. Мы сотнями строим новые корабли, бомбардировщики, реактивные истребители и вертолеты, новые танки, военные спутники и гиперзвуковые ракеты», — резюмировал Трамп.