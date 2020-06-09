Ливень вдвое сильнее расчетов. Водоканал объяснил подтопления в Петербурге

В Петербурге за два часа выпал объем осадков, почти в два раза превышающий расчетное значение. Количество выпавших атмосферных осадков составило более 18 мм.



Как сообщает 9 июня Водоканал, интенсивность осадков достигала 12 мм за 20 минут. При этом система канализации рассчитана на максимальную интенсивность 7,2 мм за 20 минут. Максимальное количество осадков выпало на территории трех районов города: Пушкинского, Московского и Кировского.



По данным предприятия, в целом система работала штатно, но ливни вызвали локальные и одномоментные подтопления и переполнение ливневых сетей. В частности, бригады Водоканала устранили или продолжают помогать устранять проблемы по нескольким адресам. На углу Парашютной с ул. Репищева традиционное уже подтопление удалось оперативно устранить благодаря работе передвижной насосной станции производительностью 1300 м3 в час. На улице Ленсовета подтопление произошло при полном заполнении уличных канализационных сетей, оно тоже устранено.

