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08.06.2020 23:54
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В разных районах Петербурга вышло из строя оборудование трансформаторных подстанций. К вечеру без света остались 14 домов

Выход из строя оборудования трансформаторных подстанций в течение дня оставил без света 14 зданий в Петербурге. Одними из последних на его отсутствие пожаловались жители Калининского района.

Как написали читатели «Фонтанки» вечером 8 июня, подача электроэнергии прекратилась в доме № 129 на Гражданском проспекте. В пресс-службе «Россети Ленэнерго» уточнили, что проблема возникла из-за технологического нарушения на оборудовании 10 кВ и затронула жителей двух домов, расположенных по указанному адресу. Восстановительные работы были завершены в 22:33. Впрочем, читатели "Фонтанки" до сих пор жалуются на отсутствие света в домах.

Ранее на отсутствие света «Фонтанке» также жаловались жители улицы Кораблестроителей в Василеостровском районе и улицы Кустодиева в Выборгском районе. Представитель компании отметила, что в первом случае подача электроэнергии прекратилась по той же причине и затронула такое же количество зданий, ее уже восстановили. По второму адресу заявок не поступало.

Помимо этого, аналогичная проблема возникла сегодня у жителей десяти домов на улице Бурцева в Кировском районе. Прежде чем остаться без света, они услышали хлопок, доносящийся с трансформаторной подстанции. В «Россети Ленэнерго» снова рассказали о вышедшем из строя оборудовании.

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Комментарии (4)

Smollbear
На Гражданском проспекте 121/100 электричества нет уже часа три и до сих пор. Никакие работы пока не завершены. Ждём.
Агроном аэродрома
Щас начнут рассказывать, как в 1989 в Квебеке(США) солнечная буря пожгла кучу трансформаторов. :)
Гость
Свет на Гражданском до сих пор отсутствует... и не 14 домов без света, а квартал. Светофор на углу Просвета и Гражданского не работает. Приедет бригада когда неизвестно, тк одна всего
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