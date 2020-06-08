В разных районах Петербурга вышло из строя оборудование трансформаторных подстанций. К вечеру без света остались 14 домов
Выход из строя оборудования трансформаторных подстанций в течение дня оставил без света 14 зданий в Петербурге. Одними из последних на его отсутствие пожаловались жители Калининского района.
Как написали читатели «Фонтанки» вечером 8 июня, подача электроэнергии прекратилась в доме № 129 на Гражданском проспекте. В пресс-службе «Россети Ленэнерго» уточнили, что проблема возникла из-за технологического нарушения на оборудовании 10 кВ и затронула жителей двух домов, расположенных по указанному адресу. Восстановительные работы были завершены в 22:33. Впрочем, читатели "Фонтанки" до сих пор жалуются на отсутствие света в домах.
Ранее на отсутствие света «Фонтанке» также жаловались жители улицы Кораблестроителей в Василеостровском районе и улицы Кустодиева в Выборгском районе. Представитель компании отметила, что в первом случае подача электроэнергии прекратилась по той же причине и затронула такое же количество зданий, ее уже восстановили. По второму адресу заявок не поступало.
Помимо этого, аналогичная проблема возникла сегодня у жителей десяти домов на улице Бурцева в Кировском районе. Прежде чем остаться без света, они услышали хлопок, доносящийся с трансформаторной подстанции. В «Россети Ленэнерго» снова рассказали о вышедшем из строя оборудовании.