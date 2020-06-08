FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+23°C/Завтра: +28
68.31р77.19р
Коронавирус в СПб. ОНЛАЙНПомощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
08.06.2020 20:10
6
Печать

Хлопок от выхода из строя трансформаторной будки напугал жителей улицы Бурцева

На улице Бурцева в Кировском районе Петербурга десять домов вечером 7 июня остались без света. Задымилась трансформаторная будка.

«Во дворах на Бурцева тоже что-то взорвалось в трансформаторной будке. Дымит», - сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

Фото: https://vk.com/spb_today

В пресс-службе «Россети Ленэнерго» пояснили, что людей напугал хлопок от выхода из строя оборудования.

«Бригады компании выехали на место сразу после поступления сигнала об отключении, - сообщили в компании. - Специалисты ведут восстановительные работы после технологического нарушения на оборудовании 10 кВ. В зоне отключения находятся около 10 жилых домов».

Днём ранее в здании трансформаторной подстанции «Волхов-Южная» на улице Калинина, 55 горел трансформатор. Из-за этого без света на несколько часов осталась часть жителей Васильевского острова.

Фото: https://vk.com/spb_today

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (6)

закоренелый ленинградец
А как же знаменитое "энергокольцо" от Валентины Ивановны и обещание исключить в городе блэкауты ?
Obseerv
В жилых кварталах располагаются трансформаторные подстанции, а не будки! Будка - это жильё для собаки, оборудованное человеком! Про "хлопок" я вообще молчу - нет такого явления в подстанции! Там часто бывает:
1. Высоковольтный пробой на стороне 10 кV (10 000 Вольт), сопровождающийся резким звуком, похожим на хлопок
2. Неисправности в масляном контуре трансформатора, с выбросом, а иногда и с возгоранием масла
Представляю, как тяжело было объясняться представителям электросетевой компании с корреспондентами фонтанки... А ведь для грамотного изложения этой новости нужны знания из школьного курса физики, в википедии в крайнем случае можно почитать, что такое трансформаторная подстанция...
dozer_666
Не хлопок а ВЗРЫВ! Фонтанка, будь в курсе событий!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний