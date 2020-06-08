Хлопок от выхода из строя трансформаторной будки напугал жителей улицы Бурцева
На улице Бурцева в Кировском районе Петербурга десять домов вечером 7 июня остались без света. Задымилась трансформаторная будка.
«Во дворах на Бурцева тоже что-то взорвалось в трансформаторной будке. Дымит», - сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».
В пресс-службе «Россети Ленэнерго» пояснили, что людей напугал хлопок от выхода из строя оборудования.
«Бригады компании выехали на место сразу после поступления сигнала об отключении, - сообщили в компании. - Специалисты ведут восстановительные работы после технологического нарушения на оборудовании 10 кВ. В зоне отключения находятся около 10 жилых домов».
Днём ранее в здании трансформаторной подстанции «Волхов-Южная» на улице Калинина, 55 горел трансформатор. Из-за этого без света на несколько часов осталась часть жителей Васильевского острова.