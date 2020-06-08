Obseerv 08 Июн 2020 в 20:41 08 Июн 2020 в 20:41

В жилых кварталах располагаются трансформаторные подстанции, а не будки! Будка - это жильё для собаки, оборудованное человеком! Про "хлопок" я вообще молчу - нет такого явления в подстанции! Там часто бывает:

1. Высоковольтный пробой на стороне 10 кV (10 000 Вольт), сопровождающийся резким звуком, похожим на хлопок

2. Неисправности в масляном контуре трансформатора, с выбросом, а иногда и с возгоранием масла

Представляю, как тяжело было объясняться представителям электросетевой компании с корреспондентами фонтанки... А ведь для грамотного изложения этой новости нужны знания из школьного курса физики, в википедии в крайнем случае можно почитать, что такое трансформаторная подстанция...