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06.06.2020 17:41
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Карелия отменяет пропускной режим с 8 июня, КПП сворачивают

Карелия с понедельника снимает пропускной режим, введенный на въезде в республику из-за коронавируса. Об этом 6 июня сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» губернатор региона Артур Парфенчиков.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 с 22 апреля въезд на территорию республики из Архангельской, Вологодской и Ленинградской областей проходил только через КПП.

«Контрольно-пропускные пункты на въезде в Карелию прекращают свою работу. Указ об этом подписал сегодня», — написал Парфенчиков. По его словам, контроль въезда в республику по автомобильным трассам больше не эффективен, так как в Карелии возобновили работу практически все отрасли экономики, работают общественный и железнодорожный транспорт, авиасообщение.

Но снятие КПП не означает отмену остальных требований: въезжающие должны сообщать о своем прибытии в Карелию на горячую линию минздрава и в течение 14 дней соблюдать самоизоляцию.

На 6 июня в Карелии выявлено 614 случаев коронавирусной инфекции. За все время выздоровели 233 человека, трое скончались.

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Комментарии (1)

Павел Михайлов
Очередная профанация была. Пост проезжался всеми и практически без проблем.И вводить такой режим, с запретом охоты, когда всего 614 заболевших, за всё время.
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