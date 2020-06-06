Карелия отменяет пропускной режим с 8 июня, КПП сворачивают

Карелия с понедельника снимает пропускной режим, введенный на въезде в республику из-за коронавируса. Об этом 6 июня сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» губернатор региона Артур Парфенчиков.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 с 22 апреля въезд на территорию республики из Архангельской, Вологодской и Ленинградской областей проходил только через КПП.

«Контрольно-пропускные пункты на въезде в Карелию прекращают свою работу. Указ об этом подписал сегодня», — написал Парфенчиков. По его словам, контроль въезда в республику по автомобильным трассам больше не эффективен, так как в Карелии возобновили работу практически все отрасли экономики, работают общественный и железнодорожный транспорт, авиасообщение.