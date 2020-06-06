Смольный объясняет двукратный рост смертей: В обновлённую статистику Петербурга попали 55 умерших с апреля по июнь

Комитет по здравоохранению Петербурга приводит подробности об умерших от коронавируса, которых включили в летальную статистику 6 июня. Давность смертей варьируется от пары дней до полутора месяцев.

Как сообщают в комздраве, из 55 умерших дюжину подтвердила комиссия по анализу летальных исходов. Накануне члены комиссии изучили патологоанатомические заключения 14 скончавшихся и постановили, что в 12 случаях причиной смерти стал коронавирус.

«Больные скончались в основном в конце апреля, два человека — в начале мая. Среди них семь женщин от 64 до 87 лет и пять мужчин от 44 до 87 лет», — уточняют в комитете.