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06.06.2020 12:35
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Смольный объясняет двукратный рост смертей: В обновлённую статистику Петербурга попали 55 умерших с апреля по июнь

Комитет по здравоохранению Петербурга приводит подробности об умерших от коронавируса, которых включили в летальную статистику 6 июня. Давность смертей варьируется от пары дней до полутора месяцев.

Как сообщают в комздраве, из 55 умерших дюжину подтвердила комиссия по анализу летальных исходов. Накануне члены комиссии изучили патологоанатомические заключения 14 скончавшихся и постановили, что в 12 случаях причиной смерти стал коронавирус.

«Больные скончались в основном в конце апреля, два человека — в начале мая. Среди них семь женщин от 64 до 87 лет и пять мужчин от 44 до 87 лет», — уточняют в комитете.

Остальные 43 фамилии включили в учёт на основе числа медицинских свидетельств о смерти. Это более оперативные данные: один из пациентов умер 25 мая, остальные с 30 мая по 4 июня. Это двадцать мужчин в возрасте от 42 до 84 лет и 23 женщины от 45 до 94 лет.

Всего в Петербурге выявлено 18 169 заболевших коронавирусом, чуть менее 7,5 тысячи из них выздоровели, 346 скончались.

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Комментарии (2)

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