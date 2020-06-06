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06.06.2020 10:46
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Суточное число умерших от коронавируса в Петербурге снова увеличилось, на сей раз вдвое

В Петербурге за последние сутки «ковидными» признаны 55 смертей. Таковы данные сайта стопкоронавирус.рф на 6 июня. Таким образом, всего с начала пандемии в городе скончались 346 пациентов с COVID-19.

В стране за минувшие сутки умерло 197 человек, за весь период — 5 725.

Летальная статистика в Северной столице в ближайшее время продолжит расти — в том числе, из-за изменения системы подсчета. В мае в Петербурге умерли на 1 552 человека больше, чем за тот же период прошлого года. «Фонтанка» разбиралась в том, откуда взялась шокирующая статистика.

5 июня оперштаб сообщал, что в Петербурге за сутки умерли 27 человек.

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Комментарии (10)

261701191
Ща парад проведем, потом обнуление... Ковид забоится и сам уйдет.
Алекс99
Жаль, что единственное, в чем Петербургу удалось догнать Москву, — это число смертей от ковид за последние сутки.
Alex7812
Никогда не понимал, почему процент смертности от Ковида считают соотношение количества умерших к количеству зараженных.
Разумно считать количество умерших к количеству выздоровевших.
При таком расчете, процент летальности от Ковида около 20% за прследние сутки.
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