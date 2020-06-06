Суточное число умерших от коронавируса в Петербурге снова увеличилось, на сей раз вдвое

В Петербурге за последние сутки «ковидными» признаны 55 смертей. Таковы данные сайта стопкоронавирус.рф на 6 июня. Таким образом, всего с начала пандемии в городе скончались 346 пациентов с COVID-19.



В стране за минувшие сутки умерло 197 человек, за весь период — 5 725.



Летальная статистика в Северной столице в ближайшее время продолжит расти — в том числе, из-за изменения системы подсчета. В мае в Петербурге умерли на 1 552 человека больше, чем за тот же период прошлого года. «Фонтанка» разбиралась в том, откуда взялась шокирующая статистика.