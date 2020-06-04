Над бежавшей к исламским экстремистам Варварой Карауловой установлен административный надзор на девять лет

Кунцевский суд Москвы частично удовлетворил ходатайство районного о тдела МВД и установил административный надзор над Варварой Карауловой, осужденной за попытку присоединиться к ИГ («Исламское государство», запрещено в России) и уже освободившейся во УДО. Об этом 4 июня сообщает «Интерфакс».

Надзор установлен на восемь лет, десять месяцев и 23 дня. В этот период Карауловой (Александре Ивановой) нельзя будет выходить из дома с 23:00 до 6:00 по московскому времени, если это не связано с работой.

