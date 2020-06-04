Над бежавшей к исламским экстремистам Варварой Карауловой установлен административный надзор на девять лет
Кунцевский суд Москвы частично удовлетворил ходатайство районного о тдела МВД и установил административный надзор над Варварой Карауловой, осужденной за попытку присоединиться к ИГ («Исламское государство», запрещено в России) и уже освободившейся во УДО. Об этом 4 июня сообщает «Интерфакс».
Надзор установлен на восемь лет, десять месяцев и 23 дня. В этот период Карауловой (Александре Ивановой) нельзя будет выходить из дома с 23:00 до 6:00 по московскому времени, если это не связано с работой.
Также ей придется регулярно отмечаться в полиции.
Защита девушки обжалует это решение, сообщил адвокат «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин.
Административный надзор устанавливается за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, для профилактики совершения новых преступлений и правонарушений.