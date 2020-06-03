Трамп: Присутствие Путина в G7 облегчит решение многих вопросов

«Многие вещи, о которых мы говорим, касаются Путина», — цитирует Трампа Reuters. «Половина встреч посвящена России, если бы он был там, было бы гораздо проще найти решение», — приводит его слова ТАСС.

Президент США Дональд Трамп продолжает настаивать на включении России в «Большую семёрку», несмотря на нежелание партнёров из ЕС, Канады и Великобритании. По его словам, присутствие на саммите Владимира Путина облегчит решение многих проблем.

Ранее, 31 мая Трамп в очередной раз перенес саммит стран «Большой семерки» (G7) и объявил, что расширит список приглашенных государств. Американский президент пожелал собрать G7 в сентябре при участии России, Южной Кореи, Австралии и Индии. Партнёры по G7 отреагировали на предложение отказом.

Европейский союз 2 июня отверг любые предположения о том, что в группу семи стран с развитой экономикой можно включить Россию, и предупредил Вашингтон, что он не может изменить правила для группы самостоятельно, несмотря на председательство в G7.

«Хотя прерогатива председателя «Большой семерки» — в данном случае США — выпускать приглашения для гостей, которые отражают приоритеты принимающей стороны, изменение членства или формата на постоянной основе — невозможно», — заявили в ЕС (цитата по Reuters).



Канада не поддерживает возвращение России в G7, предложенное президентом США Дональдом Трампом на выходных, потому что Москва продолжает игнорировать международное право, заявил премьер-министр Джастин Трюдо 1 июня.

