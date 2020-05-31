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31.05.2020 11:36
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Трамп снова переносит саммит G7. Будущее Китая он хочет обсудить в компании России, Южной Кореи, Австралии и Индии

Президент США Дональд Трамп в очередной раз перенес саммит стран «Большой семерки» (G7) и объявил, что расширит список приглашенных государств. Американский президент пожелал собрать G7 в сентябре при участии России, Южной Кореи, Австралии и Индии. Об этом сообщает 31 мая ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

«Я не вижу того, что «семерка» надлежащим образом представляет то, что происходит в мире. Это очень устаревшая группа стран», — цитирует агентство Дональда Трампа. Расширенный состав саммита по замыслу лидера США обсудит, «что делать с будущим Китая», уточняют СМИ, цитируя директора по стратегическим коммуникациям Белого дома Алиссу Фарах.

У саммита G7 в 2020 году сложная судьба. Сначала Дональд Трамп намеревался провести его в марте, но потом отменил и предложил коллегам пообщаться в формате видеоконференции. Однако потом решил, что только очная встреча глав государств станет символом возвращения Америки к допандемическому образу жизни, и перенес саммит на 10–12 июня. Место встречи тоже неоднократно менялось: сначала американский президент хотел пригласить остальных лидеров на один из своих гольф-курортов во Флориде, потом изменил планы в пользу резиденции в Кэмп-Дэвиде с 10 по 12 июня. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не сможет принять приглашение Трампа из-за продолжающейся пандемии коронавируса. Тогда президент США снова поменял планы на саммит.

До 2014 года «Большая семерка» была «восьмеркой», в ее состав официально входила Россия. После того, как Крым вошел в состав РФ, страны-участницы осудили действия России и исключили из состава.

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Комментарии (10)

Capt
Да ктож к ним убогим поедет-та? Пущай там всемером пере...говариваются.
ussr_forever
ну и правильно, что выкинули из G8... столько лет страна стремилась в ВТО и G8 и потом у одного косорукого зачесалось в анусе, и получили то, что имеем... сколько они взяток давали, сколько задабривали иностранцев, сколько им подлизывали между булок, чтобы в G8 попасть.... какая красивая фотография была на фоне Константиновского дворца в Стрельне... казалось, что страна станет полноправным демократическим гос-вом с безвизовым режимом по всему миру.... и вдруг из-за 1 старого пня - на тебе, херак, и всё в унитаз спустили... и теперь страна под санкциями, граждане унижаются, стоя в часовых очередях в консульствах, национальная валюта обесценилась в 2.5 раза с начала правления старого маразматика.... и всё... финита ля комедия
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