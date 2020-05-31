Трамп снова переносит саммит G7. Будущее Китая он хочет обсудить в компании России, Южной Кореи, Австралии и Индии
Президент США Дональд Трамп в очередной раз перенес саммит стран «Большой семерки» (G7) и объявил, что расширит список приглашенных государств. Американский президент пожелал собрать G7 в сентябре при участии России, Южной Кореи, Австралии и Индии. Об этом сообщает 31 мая ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.
«Я не вижу того, что «семерка» надлежащим образом представляет то, что происходит в мире. Это очень устаревшая группа стран», — цитирует агентство Дональда Трампа. Расширенный состав саммита по замыслу лидера США обсудит, «что делать с будущим Китая», уточняют СМИ, цитируя директора по стратегическим коммуникациям Белого дома Алиссу Фарах.
У саммита G7 в 2020 году сложная судьба. Сначала Дональд Трамп намеревался провести его в марте, но потом отменил и предложил коллегам пообщаться в формате видеоконференции. Однако потом решил, что только очная встреча глав государств станет символом возвращения Америки к допандемическому образу жизни, и перенес саммит на 10–12 июня. Место встречи тоже неоднократно менялось: сначала американский президент хотел пригласить остальных лидеров на один из своих гольф-курортов во Флориде, потом изменил планы в пользу резиденции в Кэмп-Дэвиде с 10 по 12 июня. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не сможет принять приглашение Трампа из-за продолжающейся пандемии коронавируса. Тогда президент США снова поменял планы на саммит.
До 2014 года «Большая семерка» была «восьмеркой», в ее состав официально входила Россия. После того, как Крым вошел в состав РФ, страны-участницы осудили действия России и исключили из состава.