Трамп снова переносит саммит G7. Будущее Китая он хочет обсудить в компании России, Южной Кореи, Австралии и Индии

Президент США Дональд Трамп в очередной раз перенес саммит стран «Большой семерки» (G7) и объявил, что расширит список приглашенных государств. Американский президент пожелал собрать G7 в сентябре при участии России, Южной Кореи, Австралии и Индии. Об этом сообщает 31 мая ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.



«Я не вижу того, что «семерка» надлежащим образом представляет то, что происходит в мире. Это очень устаревшая группа стран», — цитирует агентство Дональда Трампа. Расширенный состав саммита по замыслу лидера США обсудит, «что делать с будущим Китая», уточняют СМИ, цитируя директора по стратегическим коммуникациям Белого дома Алиссу Фарах.