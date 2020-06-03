ВТБ в мае увеличил выдачу ипотеки на треть. В этом помогла льготная ипотека
Банк ВТБ в мае выдал 24,7 тыс. ипотечных кредитов на 62,4 млрд рублей, что на 34,5% больше, чем в том же месяце прошлого года. Об этом 3 июня сообщили в пресс-службе банка.
Объем жилищных кредитов, выданных ВТБ с января по май, составил 311,4 млрд рублей, что на 23% превышает результат за тот же период 2019 года и почти достигает объема выдачи в феврале 2020 года — 63 млрд рублей. При этом с начала этого года лидером по объему продаж остается март.
«Ипотечный рынок восстанавливается от пандемии быстрее других сегментов потребительского кредитования», — заявил заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин, слова которого приводятся в релизе.
В мае клиенты ВТБ подали на 29% больше заявок на получение ипотеки, чем в апреле того же года. Восстановить спрос помогла льготная ипотека под 6,5%. За два месяца действия программы ВТБ заключил 8,6 тыс. сделок на 25 млрд рублей.
В банке сообщают, что каждая вторая ипотека с господдержкой в России сейчас выдается ВТБ, а его доля на ипотечном рынке по итогам апреля 2020 года составила рекордные 28,7%.
Ранее «Фонтанка» подробно рассказала, как изменился рынок ипотечного кредитования за апрель 2020 года на фоне ограничений, связанных с коронавирусом.