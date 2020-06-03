ВТБ в мае увеличил выдачу ипотеки на треть. В этом помогла льготная ипотека

Банк ВТБ в мае выдал 24,7 тыс. ипотечных кредитов на 62,4 млрд рублей, что на 34,5% больше, чем в том же месяце прошлого года. Об этом 3 июня сообщили в пресс-службе банка.

Объем жилищных кредитов, выданных ВТБ с января по май, составил 311,4 млрд рублей, что на 23% превышает результат за тот же период 2019 года и почти достигает объема выдачи в феврале 2020 года — 63 млрд рублей. При этом с начала этого года лидером по объему продаж остается март.

«Ипотечный рынок восстанавливается от пандемии быстрее других сегментов потребительского кредитования», — заявил заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин, слова которого приводятся в релизе.