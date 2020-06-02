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02.06.2020 19:25
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Шойгу пригласил министра обороны США на парад Победы в Москву

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе состоявшего 2 июня телефонного разговора пригласил своего коллегу из США Марка Эспера на парад Победы в Москве 24 июня.

«Генерал армии Сергей Шойгу пригласил Марка Эспера принять участие 24 июня 2020 года в военном параде на Красной площади в честь 75-й годовщины Победы», — сказали в военном ведомстве.

Кроме того, главы военных ведомств обменялись мнениями по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19, ситуации в сфере контроля над вооружениями, информационной и региональной безопасности.


Министр обороны России предложил консолидировать усилия двух стран в борьбе с пандемией коронавируса в целях эффективного реагирования на подобные ситуации в будущем, а также обмениваться опытом между профильными военными специалистами, которые занимались этой работой.

Кроме того, Сергей Шойгу сообщил генералу Эсперу о том, что РФ обеспокоена последовательным разрушением США международных договоров в области контроля над вооружениями, включая Договор по открытому небу.

Тем не менее главы военных ведомств подтвердили готовность обсуждения «всего спектра актуальных вопросов международной безопасности в рамках двустороннего стратегического диалога».

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