Шойгу пригласил министра обороны США на парад Победы в Москву

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе состоявшего 2 июня телефонного разговора пригласил своего коллегу из США Марка Эспера на парад Победы в Москве 24 июня.

Сегодня состоялись телефонные переговоры Сергея #Шойгу и его коллеги из США Марком Эспером. Главы военных ведомств обменялись мнениями по вопросам противодействия #COVID19 , контроля над вооружениями, информационной и региональной безопасности https://t.co/cIQiVRRrKz #РоссияСША pic.twitter.com/6KEmY1eae5

Кроме того, главы военных ведомств обменялись мнениями по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19, ситуации в сфере контроля над вооружениями, информационной и региональной безопасности.

«Генерал армии Сергей Шойгу пригласил Марка Эспера принять участие 24 июня 2020 года в военном параде на Красной площади в честь 75-й годовщины Победы», — сказали в военном ведомстве.



Министр обороны России предложил консолидировать усилия двух стран в борьбе с пандемией коронавируса в целях эффективного реагирования на подобные ситуации в будущем, а также обмениваться опытом между профильными военными специалистами, которые занимались этой работой.



Кроме того, Сергей Шойгу сообщил генералу Эсперу о том, что РФ обеспокоена последовательным разрушением США международных договоров в области контроля над вооружениями, включая Договор по открытому небу.



Тем не менее главы военных ведомств подтвердили готовность обсуждения «всего спектра актуальных вопросов международной безопасности в рамках двустороннего стратегического диалога».

