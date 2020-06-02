Суд Петербурга оградил от общества еще двоих фигурантов дела о педофилии. Своей очереди ждет инженер
Еще двоих задержанных по делу о педофилии оградили от общества на время следствия. Об этом 2 июня сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Кировский районный суд взял под стражу охранника и рок-музыканта. Их обвиняют в преступлениях, предусмотренных 132-й и 134-й статьями УК РФ. Арест первого продлится до 27 июля, а второго — до 30 июля 2020 года.
Накануне в рамках расследования этого дела под стражу взяли 59-летнего начальника радиостанции научно-исследовательского судна «Профессор Логачев», которого в последний день мая в компании с шестиклассником и восьмиклассником оперативники застали в съемной квартире на улице Тамбасова.
Вслед за ним были задержаны еще трое — 54-летний охранник и 32-летний рок-музыкант, а также 37-летний инженер из Эстонии. Последнему из этого списка меру пресечения еще не избрали.
По предварительной версии, подозреваемые несколько лет совершали ряд преступлений сексуального характера в отношении восьми подростков.