FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +18
69.71р77.64р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
02.06.2020 15:53
0
Печать

Суд Петербурга оградил от общества еще двоих фигурантов дела о педофилии. Своей очереди ждет инженер

Еще двоих задержанных по делу о педофилии оградили от общества на время следствия. Об этом 2 июня сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Кировский районный суд взял под стражу охранника и рок-музыканта. Их обвиняют в преступлениях, предусмотренных 132-й и 134-й статьями УК РФ. Арест первого продлится до 27 июля, а второго — до 30 июля 2020 года.

Накануне в рамках расследования этого дела под стражу взяли 59-летнего начальника радиостанции научно-исследовательского судна «Профессор Логачев», которого в последний день мая в компании с шестиклассником и восьмиклассником оперативники застали в съемной квартире на улице Тамбасова.

Вслед за ним были задержаны еще трое — 54-летний охранник и 32-летний рок-музыкант, а также 37-летний инженер из Эстонии. Последнему из этого списка меру пресечения еще не избрали.

По предварительной версии, подозреваемые несколько лет совершали ряд преступлений сексуального характера в отношении восьми подростков.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний