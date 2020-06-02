Суд Петербурга оградил от общества еще двоих фигурантов дела о педофилии. Своей очереди ждет инженер

Еще двоих задержанных по делу о педофилии оградили от общества на время следствия. Об этом 2 июня сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.



Кировский районный суд взял под стражу охранника и рок-музыканта. Их обвиняют в преступлениях, предусмотренных 132-й и 134-й статьями УК РФ. Арест первого продлится до 27 июля, а второго — до 30 июля 2020 года.

Накануне в рамках расследования этого дела под стражу взяли 59-летнего начальника радиостанции научно-исследовательского судна «Профессор Логачев», которого в последний день мая в компании с шестиклассником и восьмиклассником оперативники застали в съемной квартире на улице Тамбасова.