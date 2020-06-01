Одного из фигурантов дела о педофилии петербургский суд отправил в изолятор

Красносельский районный суд Петербурга удовлетворил ходатайство следствия о помещении под стражу обвиняемого в развратных действиях в отношении двух и более лиц 59-летнего мужчины.



Сам обвиняемый не возражал против удовлетворения ходатайства.



В изоляторе он проведет, как минимум, половину лета. Срок меры до 29 июля 2020 года.



Арестованный, а также еще трое человек были задержаны в рамках возбужденного уголовного дела о насильственных действиях сексуального характера в отношении подростков. Сейчас потерпевшими по делу проходят 8 мальчиков, младшему из которого на 2020 год — 15 лет. По версии следствия, первые эпизоды преступной деятельности обвиняемых датируются 2013 годом.

