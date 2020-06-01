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01.06.2020 16:51
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Обрушился железнодорожный мост, связывающий Мурманскую область с Россией. Очевидец снял ЧП на видео

В Мурманской области 1 июня обрушился железнодорожный мост, по которому проходит единственная ветка, связывающая регион с остальной частью России.

Движение по мосту было закрыто ещё 30 мая. Как передаёт областное ГУ МЧС, в тот день из-за интенсивного таяния снега и большой водности реки Кола подмыло насыпь опоры моста на перегоне станция Кола — станция Выходной. А сегодня в 14:30 пострадавшая опора не выдержала, и надводная часть моста осела в реку. Момент обрушения снял на камеру очевидец.

«Благодаря слаженной работе представителей ГУ МЧС России по Мурманской области, ОАО «РЖД» и взаимодействующих структур удалось грамотно оценить риски и избежать жертв, — отмечается в сообщении ГУ МЧС. — Ни один рабочий восстановительной бригады не пострадал».

Фото: ГУ МЧС по Мурманской области
Фото: ГУ МЧС по Мурманской области
Фото: ГУ МЧС по Мурманской области
Фото: ГУ МЧС по Мурманской области

На сайте ОЖД также подчёркивается, что на момент обрушения работников железной дороги и иных структур на мосту не было, пострадавших нет. Пассажиров поездов между станциями Выходной и Мурманск возят на автобусах. Для пассажиров, оставивших свои контактные данные при покупке билетов, организована рассылка с информацией об изменениях в графике движения поездов.

По данным правительства области, восстановить мост планируется в течение трёх недель, передаёт РИА «Новости».

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Комментарии (12)

SanNik
В соответствии с постановлением Путина мост САМОизолировался.
Vladspb
Не обрушился , а изменил форму. Не чего панику разводить
OldPerdun
Внезапный паводок весной внезапно смыл мост. Никогда такого не было и вот опять!
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