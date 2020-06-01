Обрушился железнодорожный мост, связывающий Мурманскую область с Россией. Очевидец снял ЧП на видео
В Мурманской области 1 июня обрушился железнодорожный мост, по которому проходит единственная ветка, связывающая регион с остальной частью России.
Движение по мосту было закрыто ещё 30 мая. Как передаёт областное ГУ МЧС, в тот день из-за интенсивного таяния снега и большой водности реки Кола подмыло насыпь опоры моста на перегоне станция Кола — станция Выходной. А сегодня в 14:30 пострадавшая опора не выдержала, и надводная часть моста осела в реку. Момент обрушения снял на камеру очевидец.
«Благодаря слаженной работе представителей ГУ МЧС России по Мурманской области, ОАО «РЖД» и взаимодействующих структур удалось грамотно оценить риски и избежать жертв, — отмечается в сообщении ГУ МЧС. — Ни один рабочий восстановительной бригады не пострадал».
На сайте ОЖД также подчёркивается, что на момент обрушения работников железной дороги и иных структур на мосту не было, пострадавших нет. Пассажиров поездов между станциями Выходной и Мурманск возят на автобусах. Для пассажиров, оставивших свои контактные данные при покупке билетов, организована рассылка с информацией об изменениях в графике движения поездов.
По данным правительства области, восстановить мост планируется в течение трёх недель, передаёт РИА «Новости».