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31.05.2020 11:03
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В Петербурге за последние сутки от коронавируса скончались тринадцать человек

Тринадцать человек скончались от коронавирусной инфекции в Петербурге за последние сутки. Об этом 31 мая сообщает оперативный штаб.

К воскресенью количество летальных исходов в городе возросло до 204. Накануне сообщалось о 191 погибшем с начала эпидемии.

За сутки выявлено 369 новых случаев заражения COVID-19. Всего по стране их стало больше на 9 268. Количество заразившихся в России превысило 400 тысяч человек.

Петербургские врачи продолжают обследовать горожан и брать тесты. За последние сутки в городе на коронавирус проверили 10124 человека.

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Комментарии (3)

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Павел Михайлов
От отмены плановых операций и запрета на физкультуру и даже прогулки в парках, умрёт больше людей, в ближайший год, чем от вируса.Чиновникам смольного это не грозит.У них гос дачи, вип поликлиники и полное государственное обеспечение.Да и зарплата их не зависит, от глупости принимаемых ими решений.
Noisymouse
Да научитесь вы корректно выражать свои мысли. Не СКОНЧАЛОСЬ 13 человек за последние сутки, а подтверждена смерть от коронавируса у 13 человек, скончавшихся ранее.
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