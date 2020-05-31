В Петербурге за последние сутки от коронавируса скончались тринадцать человек

Тринадцать человек скончались от коронавирусной инфекции в Петербурге за последние сутки. Об этом 31 мая сообщает оперативный штаб.

К воскресенью количество летальных исходов в городе возросло до 204. Накануне сообщалось о 191 погибшем с начала эпидемии.

За сутки выявлено 369 новых случаев заражения COVID-19. Всего по стране их стало больше на 9 268. Количество заразившихся в России превысило 400 тысяч человек.

Петербургские врачи продолжают обследовать горожан и брать тесты. За последние сутки в городе на коронавирус проверили 10124 человека.