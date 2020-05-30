За рубежом остаются около 25 тысяч россиян

Еще не все желающие вернулись в Россию из стран, где их застала пандемия. По оценкам Министерства иностранных дел, за рубежом остаются порядка 25 тысяч человек.

Данные 30 мая привел министр Сергей Лавров на совещании Совбеза. Владимир Путин отметил, что многие страны уже снимают ограничения и возобновляют туризм, хотя ситуация еще не стабилизировалась.

Президент предложил членам Совбеза обсудить, «что будет происходить в этих странах и в России».

По словам Лаврова, с 18 марта в Россию вернулись 240 тысяч человек.