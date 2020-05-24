Электронное голосование по поправкам в Конституцию может пройти в нескольких регионах РФ
Голосование по поправкам в Конституцию в режиме дистанционного электронного голосования может состояться в трёх-четырёх регионах России. Об этом в интервью «Российской газете» 24 мая заявила глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.
«Что касается общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, то дистанционное голосование в масштабах страны применяться не будет. Речь может идти пока не более чем о трех-четырех регионах, пока только на основе примененной ранее «московской» технологии», — сообщила она.
Памфилова отметила, что инициатива в этом вопросе должна исходить из самого субъекта РФ, «защитив в ЦИК свою готовность и способность выполнить все требования».
Среди преимуществ ДЭГ Памфилова называет возможность вовлечь в избирательный процесс больше участников голосования, скорость обработки результатов и экономию средств на организации выборов.
Изначально предполагалось, что электронное голосование пройдет только в Москве.
«Необходимо, и это, пожалуй, самое главное, защитить систему от любого внешнего вмешательства и преждевременного ознакомления с результатами голосования. Но при этом члены избиркомов на каждом этапе должны иметь возможность отслеживать и контролировать все процедуры», — подчеркнула глава ЦИК, говоря о внедрении системы ДЭГ в масштабах страны.
Закон, разрешающий организовывать дистанционное электронное голосование на выборах всех уровней в масштабах всей России, вступил в силу 24 мая.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, назначенное на 22 апреля, было отложено на неопределённый срок президентом России Владимиром Путиным в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
25 марта президент РФ Владимир Путин отложил его на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.