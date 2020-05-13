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13.05.2020 12:30
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Петербургских детей могут отправить летом в лагеря, но работать они будут как обсерваторы

Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что Смольный совместно с Роспотребнадзором разрабатывает мероприятия, которые позволят открыть загородные лагеря для приема школьников. Кроме того, практику дежурных детсадов могут распространить на начальную школу.

О планах правительства Беглов рассказал 13 мая, выступая перед депутатами Законодательного собрания. «Когда дети приедут в эти лагеря, если нам разрешать, то уже выезда не будет и приезда родителей не будет, пока не будет отработана вся смена, — сообщил губернатор. — Фактически детские лагеря будут работать в режиме обсерватора». В таком же режиме, по согласованию с Роспотребнадзором, будут открываться пансионаты с медицинской лицензией для пожилых людей.

«Рассматриваем возможность открыть дежурные малокомплектные группы в начальной школе по аналогии с детскими садами, — добавил Беглов. — У многих летом остаются дети в городе, их надо занять чем-то».

Напомним, 12 мая вступили в силу изменения в 121-е постановление правительства, которые продлевают большую часть ограничений, связанных с коронавирусом, до 31 мая. При соблюдении стандарта безопасности могут работать промышленные предприятия и застройщики.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

fgh1
Лагерь - это самый лучший способ выработать коллективный иммунитет у детей. Если туда попадет хоть один "бессимптомный", то 100% к концу смены болеть будут все.
260740951
Руководству города пора прекратить валять дурака, заканчивать карнавал и обеспечить нормальный летний отдых как взрослым, так и детям. Детишкам в особенности.
kuk-vasyusha
жесть
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