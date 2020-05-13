Петербургских детей могут отправить летом в лагеря, но работать они будут как обсерваторы

Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что Смольный совместно с Роспотребнадзором разрабатывает мероприятия, которые позволят открыть загородные лагеря для приема школьников. Кроме того, практику дежурных детсадов могут распространить на начальную школу.



О планах правительства Беглов рассказал 13 мая, выступая перед депутатами Законодательного собрания. «Когда дети приедут в эти лагеря, если нам разрешать, то уже выезда не будет и приезда родителей не будет, пока не будет отработана вся смена, — сообщил губернатор. — Фактически детские лагеря будут работать в режиме обсерватора». В таком же режиме, по согласованию с Роспотребнадзором, будут открываться пансионаты с медицинской лицензией для пожилых людей.

