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12.05.2020 23:35
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На Октябрьской набережной у КАД начинается ремонт

Дорожники приступили к ремонту 12-километрового участка автодороги Санкт-Петербург — завод имени Свердлова — Всеволожск, являющейся продолжением Октябрьской набережной. Пока строительная техника ведёт очистку кюветов, позже будут введены ограничения движения.

Как сообщили «Фонтанке» 12 мая в пресс-службе дорожного комитета Ленобласти, работы продлятся до августа. Госконтракт, заключенный ГКУ «Ленавтодор» и подрядной организацией, предусматривает укладку двух слоёв асфальтобетона, укрепление обочин, замену остановочных павильонов, нанесение износостойкой разметки.

Будет отремонтирован участок, идущий от границы Петербурга и области, в том числе под КАД, и до посёлка имени Свердлова.

Фото: пресс-служба дорожного комитета Ленобласти
Фото: пресс-служба дорожного комитета Ленобласти

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