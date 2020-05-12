На Октябрьской набережной у КАД начинается ремонт

Дорожники приступили к ремонту 12-километрового участка автодороги Санкт-Петербург — завод имени Свердлова — Всеволожск, являющейся продолжением Октябрьской набережной. Пока строительная техника ведёт очистку кюветов, позже будут введены ограничения движения.
Как сообщили «Фонтанке» 12 мая в пресс-службе дорожного комитета Ленобласти, работы продлятся до августа. Госконтракт, заключенный ГКУ «Ленавтодор» и подрядной организацией, предусматривает укладку двух слоёв асфальтобетона, укрепление обочин, замену остановочных павильонов, нанесение износостойкой разметки.
Будет отремонтирован участок, идущий от границы Петербурга и области, в том числе под КАД, и до посёлка имени Свердлова.