Индекс самоизоляции в Петербурге и в целом в России продолжает снижаться, хотя заболевших коронавирусом всё больше . В первый рабочий день мая, 6 числа, к 9:20 он составил 2,7 балла («на улице много людей»). Для сравнения, в последний рабочий день апреля, 30-го , к этому времени он находился на уровне 2,9.

По данным на 10:01, индекс находится на уровне 2,5 балла. В рейтинге городов-миллионников Петербург на втором месте после Москвы.

На протяжении первых майских праздников индекс был ниже, чем в апрельские выходные, только 3 мая подрос (на один день). Вчера по итогам дня он составил 2,9 балла — минимальный показатель для выходного дня за последние пять недель. Даже 28 марта он был выше — 3 балла.