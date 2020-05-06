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06.05.2020 10:16
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Безудержное падение: индекс самоизоляции в Петербурге за выходные обвалился

Индекс самоизоляции в Петербурге и в целом в России продолжает снижаться, хотя заболевших коронавирусом всё больше. В первый рабочий день мая, 6 числа, к 9:20 он составил 2,7 балла («на улице много людей»). Для сравнения, в последний рабочий день апреля, 30-го, к этому времени он находился на уровне 2,9.

Скриншот из&nbsp;<a href="https://yandex.ru/maps/covid19/isolation?l=trf%2Ctrfe&amp;ll=38.549313%2C58.190445&amp;z=5" class="_">yandex.ru/maps/covid19/isolation</a>
Скриншот из yandex.ru/maps/covid19/isolation

По данным на 10:01, индекс находится на уровне 2,5 балла. В рейтинге городов-миллионников Петербург на втором месте после Москвы.

На протяжении первых майских праздников индекс был ниже, чем в апрельские выходные, только 3 мая подрос (на один день). Вчера по итогам дня он составил 2,9 балла — минимальный показатель для выходного дня за последние пять недель. Даже 28 марта он был выше — 3 балла.

Скриншот из&nbsp;<a href="https://yandex.ru/company/researches/2020/podomam" class="_">yandex.ru/company/researches/2020/podomam</a>
Скриншот из yandex.ru/company/researches/2020/podomam
Скриншот из&nbsp;<a href="https://yandex.ru/company/researches/2020/podomam" class="_">yandex.ru/company/researches/2020/podomam</a>
Скриншот из yandex.ru/company/researches/2020/podomam

По среднему уровню самоизоляции за 5 мая Санкт-Петербург занял четвёртое место в рейтинге самоизоляции среди 15 городов-миллионников. Возглавила рейтинг Москва (3,3 балла), на последнем месте оказалась Казань (2,3 балла).

Скриншот из&nbsp;<a href="https://yandex.ru/company/researches/2020/podomam" class="_">yandex.ru/company/researches/2020/podomam</a>
Скриншот из yandex.ru/company/researches/2020/podomam

В целом по России 4 и 5 мая индекс держался на уровне 2,8 балла.

Скриншот из&nbsp;<a href="https://yandex.ru/company/researches/2020/podomam" class="_">yandex.ru/company/researches/2020/podomam</a>
Скриншот из yandex.ru/company/researches/2020/podomam

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Комментарии (4)

footballer12
Интересно всё-таки, сколько фонтанке занесли, что она так носится с этим индексом?
Даже газета.вру - которая тащит к себе всё мыслимое и немыслимое - даже она до такого не опускается.
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