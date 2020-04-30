Собянин об эпидемии коронавируса в Москве: Мы даже не в середине пути

Москве еще предстоит преодолеть более половины пути к полному избавлению от новой коронавирусной инфекции. Об этом мэр города Сергей Собянин заявил вечером 30 апреля.
«Ну это критическая история. Реально критическая история! Серьезная! Серьезнейшая проблема! И когда я слышу безответственные разговоры: у нас уже все замечательно, буквально несколько дней и мы все победим. Слушайте! Мы даже не в середине пути. На мой взгляд, мы в лучшем случае прошли четверть этого пути. Впереди еще сложные большие испытания», — сказал столичный градоначальник в эфире телеканала «Россия 24».
Напомним, за последние сутки в стране подтверждено 7099 новых случаев заражения коронавирусом, их общее число увеличилось до 106 498.
В Москве прирост заболевших за 24 часа составил 3093 человек, в Петербурге — 336.