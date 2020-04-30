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У премьер-министра Мишустина коронавирус

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30.04.2020 20:40
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Собянин об эпидемии коронавируса в Москве: Мы даже не в середине пути

Москве еще предстоит преодолеть более половины пути к полному избавлению от новой коронавирусной инфекции. Об этом мэр города Сергей Собянин заявил вечером 30 апреля.

«Ну это критическая история. Реально критическая история! Серьезная! Серьезнейшая проблема! И когда я слышу безответственные разговоры: у нас уже все замечательно, буквально несколько дней и мы все победим. Слушайте! Мы даже не в середине пути. На мой взгляд, мы в лучшем случае прошли четверть этого пути. Впереди еще сложные большие испытания», — сказал столичный градоначальник в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, за последние сутки в стране подтверждено 7099 новых случаев заражения коронавирусом, их общее число увеличилось до 106 498.

В Москве прирост заболевших за 24 часа составил 3093 человек, в Петербурге — 336.

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Комментарии (18)

SNOW
Что за фамильярность?! Мы еще не в середине Пути...
житель города П.
Больше месяца уже наблюдаю за действиями Собянина - создается впечатление что он самый адекватный руководитель субъекта РФ.
kuk-vasyusha
Молодец до конца надо стоять на своем! Главное не переиграть
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