«Приостановлено до нормализации эпидемиологической обстановки, то есть на неопределенный срок», — сообщила журналистка своим читателям на Facebook .

Старт судебного процесса по уголовному делу псковской журналистки Светланы Прокопьевой отложен «до нормализации эпидемиологической обстановки». Об этом 20 апреля из зала Псковского областного суда сообщила сама Прокопьева.

«Никто не возражал. Ни прокурор, никто. Это лучше, чем объявлять процесс закрытым для СМИ. Вообще, было ощущение, что это нерабочий день. Пустые коридоры, пустой зал, судьи по телевизору. Мы все в масках. Мои адвокаты Виталий Черкасов и Татьяна Мартынова (они на фото. — Прим.ред.) , прокурор. Но пристав на входе нас встречал без маски, что удивительно. При этом он каждому померил температуру. Занёс данные в журнал! У меня было 35,5. Видимо, переволновалась», — рассказала Светлана Прокопьева «Фонтанке».

В начале апреля стало известно о назначении первого заседания Второго Западного окружного военного суда на 20 апреля. После чего адвокаты Прокопьевой направили ходатайство о переносе заседания из-за невозможности присутствия на нём прессы в силу требования обязательной самоизоляции.



В середине марта прокуратура со второй попытки утвердила обвинительное заключение по делу. В декабре 2019 года дело возвращали следствию на доработку.



О возбуждении в отношении Светланы Прокопьевой уголовного дела по статье «Оправдание терроризма» стало известно в начале 2019 года — уже после того, как радиостанция «Эхо Москвы в Пскове» получила предупреждение Роскомнадзора за авторскую колонку журналистки «Репрессии для государства», где она анализировала причины самоподрыва анархиста в здании Архангельского управления ФСБ в ноябре 2018 года.



В октябре 2019 года Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области потребовал прекратить уголовное преследование Прокопьевой после собственной экспертизы высказываний журналиста.

