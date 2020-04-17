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17.04.2020 13:01
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«Яндекс.Лавка» нарастила покрытие в Петербурге на 70% на фоне коронавируса

Сервис «Яндекс.Лавка» сообщил, что теперь доставляет продукты в дома и районы Петербурга, расположенные в пределах 10 минут на автомобиле от склада. Благодаря этому сервис станет доступен сразу для 3 млн человек — вместо 1,7 млн ранее.

Фото: «Яндекс.Лавка»

«Доставка из «Лавки» осталась бесплатной, пользователям, живущим далеко от склада, нужно будет заказать продуктов или повседневных товаров на сумму не менее 1200 рублей. Как только в районе откроется «Лавка», это ограничение уберут. В эксперименте принимают участие 17 петербургских «Лавок», — рассказали в компании. — Заказы в радиусе 2–3 км от склада «Лавки» продолжат доставлять курьеры на велосипедах. Для них с появлением «автозон» ничего не изменится».

Возить заказы «Лавки» на дальние расстояния будут водители, сотрудничающие с сервисом «Яндекс.Такси».

«Яндекс.Лавка» — сервис доставки продуктов и товаров для дома за 15 минут. Сервис управляет сетью небольших пунктов хранения, откуда курьеры доставляют заказы в близлежащие дома и офисы. Лавка уже работает в Москве, Петербурге и нескольких городах Подмосковья.

«Фонтанка» уже рассказывала, что доставщики просят пощады: они не успевают кормить семимиллионный Петербург. Не хватает ни людей, ни времени.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (10)

Alx_n
А доставлять будут тоже эти желтые человечки из яндекс-яды? Спасибо, не надо.
VF812
Очень хорошо работают, и действительно очень быстро, молодцы
260708081
Все, кто работают с продуктами в магазинах, общепите, должны иметь медкнижки, проходить медосмотры, тестируются на коронавирус. Что из этого проводит у себя Яндекс-лавка?
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