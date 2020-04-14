В Китай снова не попасть. Виноваты коронавирус и тёплая погода

Китай закрыл все наземные погранпереходы на границе с Россией. Об этом 14 апреля сообщило генконсульство РФ в Харбине.



Из-за наступления тёплой погоды временно приостановлено движение через Амур по понтонной переправе, а значит через пункт пропуска Благовещенск — Хэйхе (Хэйлунцзян) попасть в КНР теперь будет нельзя. Кроме того, остаются закрытыми пункты пропуска Пограничный — Суйфэньхэ (Хэйлунцзян) и Забайкальск — Маньчжурия (автономный район Внутренняя Монголия), пишет «Интерфакс».



О сроках восстановления работы КПП на российско-китайской границе в пассажирском направлении будет сообщено дополнительно, отметила дипмиссия.

