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Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

14.04.2020 10:22
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В Китай снова не попасть. Виноваты коронавирус и тёплая погода

Китай закрыл все наземные погранпереходы на границе с Россией. Об этом 14 апреля сообщило генконсульство РФ в Харбине.

Из-за наступления тёплой погоды временно приостановлено движение через Амур по понтонной переправе, а значит через пункт пропуска Благовещенск — Хэйхе (Хэйлунцзян) попасть в КНР теперь будет нельзя. Кроме того, остаются закрытыми пункты пропуска Пограничный — Суйфэньхэ (Хэйлунцзян) и Забайкальск — Маньчжурия (автономный район Внутренняя Монголия), пишет «Интерфакс».

О сроках восстановления работы КПП на российско-китайской границе в пассажирском направлении будет сообщено дополнительно, отметила дипмиссия.

За последние сутки в провинции Хэйлунцзян коронавирус подтвержден еще у 79 граждан КНР, прибывших из России. Все зараженные прилетели в Китай из Москвы.

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