В Ленобласти зафиксирован первый случай смерти пациента с коронавирусом

Первый пациент с коронавирусом скончался в Ленинградской области. Об этом сообщает 47news со ссылкой на информацию администрации Всеволожского района 6 апреля.



По предварительным данным, у пациента был подтвержденный диагноз COVID-19. Причиной смерти стала пневмония. Родственники умершего рассказали, что в последнее время за границу он не выезжал.

Напомним, что в Ленобласти на утро 6 апреля официально зарегистрировано 62 заболевших коронавирусом.