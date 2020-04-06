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Все о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

06.04.2020 19:30
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В Ленобласти зафиксирован первый случай смерти пациента с коронавирусом

Первый пациент с коронавирусом скончался в Ленинградской области. Об этом сообщает 47news со ссылкой на информацию администрации Всеволожского района 6 апреля.

По предварительным данным, у пациента был подтвержденный диагноз COVID-19. Причиной смерти стала пневмония. Родственники умершего рассказали, что в последнее время за границу он не выезжал.

Напомним, что в Ленобласти на утро 6 апреля официально зарегистрировано 62 заболевших коронавирусом.

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