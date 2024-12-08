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Общество Бастрыкин: военный медик вживлял осколки боеприпасов для имитации ранений

Бастрыкин: военный медик вживлял осколки боеприпасов для имитации ранений

27 563
40 комментариев

СК расследует уголовное дело в отношении военного медика, который вживлял осколки боеприпасов для имитации ранений. Об этом в интервью РИА Новости рассказал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

По его словам, этот медик действовал «вместе с двумя вышестоящими должностными лицами». Злоумышленник якобы «проводил хирургические операции по вживлению осколков боеприпасов для имитации ранения». В документы вносились фиктивные сведения, на основании которых производились выплаты.

Следствие считает, что фигуранты, благодаря этой схеме, похитили более 12 миллионов рублей. Других подробностей, в том числе о том, кому вживляли осколки, глава СК не привел.

В этом же интервью Бастрыкин рассказал о расследовании в отношении шести офицеров, которые организовали имитацию ранений военнослужащих ради получения выплат на компенсации. Следствие полагает, что похищено было более 240 миллионов рублей.

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Комментарии
40
AEG1
1 час
Наверное сейчас напишу кощунственную мысль, но так как это уже не первое сообщение о фальсификации раненых, может стоит перед захороненими и цинки вскрывать. Вероятно, там тоже можно много "интересного" обнаружить. Выплаты за погибших поболее будут, чем за раненых.
266189835
2 часа
Отечественный киберпанк, бессмысленный и беспощадный.
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