Бастрыкин: военный медик вживлял осколки боеприпасов для имитации ранений

СК расследует уголовное дело в отношении военного медика, который вживлял осколки боеприпасов для имитации ранений. Об этом в интервью РИА Новости рассказал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

По его словам, этот медик действовал «вместе с двумя вышестоящими должностными лицами». Злоумышленник якобы «проводил хирургические операции по вживлению осколков боеприпасов для имитации ранения». В документы вносились фиктивные сведения, на основании которых производились выплаты.

Следствие считает, что фигуранты, благодаря этой схеме, похитили более 12 миллионов рублей. Других подробностей, в том числе о том, кому вживляли осколки, глава СК не привел.

В этом же интервью Бастрыкин рассказал о расследовании в отношении шести офицеров, которые организовали имитацию ранений военнослужащих ради получения выплат на компенсации. Следствие полагает, что похищено было более 240 миллионов рублей.