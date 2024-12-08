Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -5

1 м/c,

вос.

 771мм 85%
Подробнее
2 Пробки
USD 99,42
EUR 106,30
Дамаск пал. Асад бежал из страны
Алисе Фрейндлих — 90 лет
Копим на будущее
Переговоры о мире
Куда пойти на выходных
Нет спроса на автомобили
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Имитация ранений. Бастрыкин рассказал, как офицеры похитили 240 млн рублей

Имитация ранений. Бастрыкин рассказал, как офицеры похитили 240 млн рублей

5 718
37 комментариев

Сотни миллионов рублей похитили шесть офицеров, которые организовали имитацию ранений военнослужащих. Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

По его словам, эти офицеры в том числе из органов военной полиции. По данным следствия, они «организовали имитацию ранений 45 военнослужащих, похитив таким образом более 240 миллионов рублей». Эти средства были предназначены на компенсации военным.

Подробностей председатель СК не привел, лишь добавил, что «соучастники привлекаются к уголовной ответственности».

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY10
Удивление
SURPRISED4
Гнев
ANGRY17
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
37
Игорь Протасов
1 час
Наши ребята (С)
Wiring
1 час
Это - офицеры?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
В Санкт-Петербурге самым активным днём «Чёрной пятницы» стала суббота
3 декабря, 17:18
Новости компаний
От товара к скандалу: как маркетплейсы превращаются в поле для патентных троллей
1 декабря, 14:00
Новости компаний
Обуховский завод принял участие в конференции «Технологический суверенитет и импортозамещение в ТЭК»
9 августа, 14:07
ТОП 5
Новости компаний
Интересно, удобно и перспективно. Почему покупатели новостроек в Петербурге выбирают Пушкинский район
6 декабря, 18:00
Стартовали продажи в новых секциях в ЖК «Город Звезд»
6 декабря, 18:00
Ставка по накопительному счету в Банке «Санкт-Петербург» стала еще лучше
6 декабря, 12:35
Крупный застройщик Петербурга вошел в тройку самых социально ответственных в России
6 декабря, 12:00
Setl Group выплатил 7-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-02
6 декабря, 11:20
В «Образцовых кварталах» живут самые фотогеничные и замечательные питомцы
5 декабря, 18:00
Setl Group открыл проектное финансирование на строительство ЖК «Город Звезд»
5 декабря, 18:00
Петербуржцы нарастили активность в сервисах видеосвязи осенью на 68%
5 декабря, 17:26
Банк «Санкт-Петербург» поздравляет россиян с Днем волонтера
5 декабря, 16:46
ГК «Лидер Групп» отмечена дипломом за самое быстрое строительство по версии «Домклик»
5 декабря, 16:18
RBI открыла продажи второй очереди проекта «Струны»
5 декабря, 16:15
На Васильевском острове досрочно завершилось строительство жилого комплекса
5 декабря, 16:05