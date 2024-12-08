Имитация ранений. Бастрыкин рассказал, как офицеры похитили 240 млн рублей

Сотни миллионов рублей похитили шесть офицеров, которые организовали имитацию ранений военнослужащих. Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

По его словам, эти офицеры в том числе из органов военной полиции. По данным следствия, они «организовали имитацию ранений 45 военнослужащих, похитив таким образом более 240 миллионов рублей». Эти средства были предназначены на компенсации военным.

Подробностей председатель СК не привел, лишь добавил, что «соучастники привлекаются к уголовной ответственности».