В Петербурге за сутки количество заболевших коронавирусом увеличилось на 35
В России зафиксировано 954 новых случая коронавируса. Из них 35 в Петербурге, 5 — в Ленобласти.
Два человека с подтвержденным диагнозом Covid-19 умерли за сутки в России. Из 954 новых случаев 591 — в Москве. Петербург продолжает держаться на третьем месте. Об этом 6 апреля свидетельствуют данные Роспотребнадзора.
Всего коронавирус выявлен в 49 регионах из 85. Впервые диагноз поставлен в Республике Карелии.
За сутки в России полностью выздоровел 51 человек.
В Петербурге, по данным на 5 апреля, в больнице Боткина на лечении с подтверждённым диагнозом находится 115 человек — 109 петербуржцев и 6 жителей Ленинградской области.
На карантине находится 8 830 человек. Из них 39 в обсервации, 8 791 на домашнем карантине.
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 6 343 случая коронавируса в 80 регионах. За весь период зафиксировано 47 летальных исходов, выздоровели 406 человек.