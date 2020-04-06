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Все о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

06.04.2020 10:30
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В Петербурге за сутки количество заболевших коронавирусом увеличилось на 35

В России зафиксировано 954 новых случая коронавируса. Из них 35 в Петербурге, 5 — в Ленобласти.

Два человека с подтвержденным диагнозом Covid-19 умерли за сутки в России. Из 954 новых случаев 591 — в Москве. Петербург продолжает держаться на третьем месте. Об этом 6 апреля свидетельствуют данные Роспотребнадзора.

Всего коронавирус выявлен в 49 регионах из 85. Впервые диагноз поставлен в Республике Карелии.

За сутки в России полностью выздоровел 51 человек.

В Петербурге, по данным на 5 апреля, в больнице Боткина на лечении с подтверждённым диагнозом находится 115 человек — 109 петербуржцев и 6 жителей Ленинградской области.

На карантине находится 8 830 человек. Из них 39 в обсервации, 8 791 на домашнем карантине.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 6 343 случая коронавируса в 80 регионах. За весь период зафиксировано 47 летальных исходов, выздоровели 406 человек.

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Комментарии (26)

La0602
Никакого толка от их карантина! ТОЛЬКО ЛЮДЯМ ВРЕДЯТ!
Ничего, скоро лето, никто дома сидеть не будет! Хотя я и не сижу, без работы нельзя😹
Виктор Яковлевич
"Ф.ру"! Что мешает публиковать график? И обновлять его. Сами не способны дать анализ - дайте возможность это сделать другим. Какой смысл в публикации цифр? Сделайте подарок главреду ко дню рождения:))
Ребята, вы хоть информацию согласуйте, на которую врете: на мейле - 55, на фонтанке - 35. То, что в Санкт-Петербурге уже выздоровело 32 человека - тишина.
При этом: никаких данных, откуда эти 55 (35)? это из зараженных больниц? Тогда у нас получается, что в больницах заразилось половина из выявленных! Давайте туда новые койки, чтобы 5 тыс туда положить и заразить их!
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