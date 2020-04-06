В Петербурге за сутки количество заболевших коронавирусом увеличилось на 35

В России зафиксировано 954 новых случая коронавируса. Из них 35 в Петербурге, 5 — в Ленобласти.

Два человека с подтвержденным диагнозом Covid-19 умерли за сутки в России. Из 954 новых случаев 591 — в Москве. Петербург продолжает держаться на третьем месте. Об этом 6 апреля свидетельствуют данные Роспотребнадзора.



Всего коронавирус выявлен в 49 регионах из 85. Впервые диагноз поставлен в Республике Карелии.



За сутки в России полностью выздоровел 51 человек.



В Петербурге, по данным на 5 апреля, в больнице Боткина на лечении с подтверждённым диагнозом находится 115 человек — 109 петербуржцев и 6 жителей Ленинградской области.

