Сосновый Бор готовится закрыться от коронавируса. В городе нет ни одного заражённого

Город атомщиков в Ленинградской области готовятся закрыть от посторонних. Команды от губернатора ещё не было, но бетонные блоки на подъезде к Сосновому Бору уже появились.



Фото: фото с сайта 47news.ru Фото: фото с сайта 47news.ru Фото: фото с сайта 47news.ru Фото: фото с сайта 47news.ru

Как пишет 47news, 4 апреля жители Соснового Бора заметили чёрно-жёлтые бетонные блоки на обочине одной из четырёх подъездных дорог к городу. Там же установлен строительный вагон-бытовка. В администрации уточнили, что подобные новшества появились на всех подъездах, а не только на дороге со стороны Лопухинки. «Я сам обратился к губернатору с просьбой рассмотреть режим ЧС в Сосновом Бору, мы приготовились, но команды пока не было», — объяснил изданию глава администрации Михаил Воронков.