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04.04.2020 18:14
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Сосновый Бор готовится закрыться от коронавируса. В городе нет ни одного заражённого

Город атомщиков в Ленинградской области готовятся закрыть от посторонних. Команды от губернатора ещё не было, но бетонные блоки на подъезде к Сосновому Бору уже появились.

Фото: фото с сайта 47news.ru
Фото: фото с сайта 47news.ru
Фото: фото с сайта 47news.ru
Фото: фото с сайта 47news.ru

Как пишет 47news, 4 апреля жители Соснового Бора заметили чёрно-жёлтые бетонные блоки на обочине одной из четырёх подъездных дорог к городу. Там же установлен строительный вагон-бытовка. В администрации уточнили, что подобные новшества появились на всех подъездах, а не только на дороге со стороны Лопухинки.

«Я сам обратился к губернатору с просьбой рассмотреть режим ЧС в Сосновом Бору, мы приготовились, но команды пока не было», — объяснил изданию глава администрации Михаил Воронков.

Он отметил, что в городе на сегодняшний день нет заболевших коронавирусной инфекцией, и руководство рассчитывает, что эпидемическая ситуация не изменится. Предполагается, что в случае ограничительных мер попасть в атомград можно будет только по регистрации или по пропускам. Их, к примеру, смогут получить родственники жителей или водители автомобилей с продовольствием или необходимыми товарами.

Опрошенные журналистами горожане выступили, скорее, за режим изоляции. И уже ждут патрули из казаков на улицах.

С 31 марта блокпосты стоят на границе Волхова, посты ДПС расставлены на въездах в Мурино, патрулями усилена Гатчина. В одном из населённых пунктов Ленинградской области в начале следующей недели собираются протестировать локальный режим ЧС, чтобы проверить взаимодействие всех служб и средств.

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Комментарии (5)

Samal_5e4d4df31fec5
нормально. Так давайте каждый населённый пункт станет самостоятельным, чего уж там.
Blablabla
Плутония нанюхались?
Dimitry A
"И уже ждут патрули из казаков на улицах".
Откуда казаки взялись в Сосновом Бору? И патрули из них?
Город атомщиков - это казачья станица? С каких таких времён?
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