На въезде в Мурино расставили 5 постов ДПС, но попасть в город все равно сможет любой желающий

Мурино как в осаде — в областном городе поставили пять постов ДПС, которые проверяют въезжающие автомобили. Об этом 31 марта у одного из таких постов корреспонденту «Фонтанки» рассказал член молодежного совета Мурино Александр Слуцкер.

«Фонтанка» решила съездить в Мурино после того, как в Интернете появилась информация, что въезд в населенный пункт закрывают бетонными блоками, а на постах стоят военные. На выезде из города в районе Охтинской аллеи корреспондента встретили сотрудники ДПС в медицинских масках.



После проверки прав и документов на автомобиль у журналиста уточнили: знает ли он про режим самоизоляции и проживает ли в Мурино. Также инспектор проинформировал, что в соответствии с постановлением правительства Петербурга и указом президента РФ передвижение граждан ограничивается населенным пунктом, в котором он живет, за исключением передвижения к месту работу, командирования или по показаниям здоровья. При этом если сказать, что ты живешь в Мурино (даже если это не так), то можно беспрепятственно проехать. У сотрудников нет указания пускать людей только по прописке или другому документу.

автор фото Венера Галеева / «Фонтанка.ру»

Сотрудники также раздают листовки, на которых письменно повторяется то, что проговаривают инспекторы. Такие же листовки раздают волонтеры молодежного совета. Как отметил корреспондент «Фонтанки», за 15 минут наблюдений мимо поста проехало около 10 машин, проверили 3. Также свободно ходят автобусы. Что любопытно: после проверок автомобилей сотрудники обрабатывают руки антисептиком. Корреспонденту не смогли рассказать, до какого часа будут стоять эти посты и можно ли будет их увидеть завтра.

автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»