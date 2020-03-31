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О коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

31.03.2020 13:02
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На въезде в Мурино расставили 5 постов ДПС, но попасть в город все равно сможет любой желающий

Мурино как в осаде — в областном городе поставили пять постов ДПС, которые проверяют въезжающие автомобили. Об этом 31 марта у одного из таких постов корреспонденту «Фонтанки» рассказал член молодежного совета Мурино Александр Слуцкер.

«Фонтанка» решила съездить в Мурино после того, как в Интернете появилась информация, что въезд в населенный пункт закрывают бетонными блоками, а на постах стоят военные. На выезде из города в районе Охтинской аллеи корреспондента встретили сотрудники ДПС в медицинских масках.

После проверки прав и документов на автомобиль у журналиста уточнили: знает ли он про режим самоизоляции и проживает ли в Мурино. Также инспектор проинформировал, что в соответствии с постановлением правительства Петербурга и указом президента РФ передвижение граждан ограничивается населенным пунктом, в котором он живет, за исключением передвижения к месту работу, командирования или по показаниям здоровья. При этом если сказать, что ты живешь в Мурино (даже если это не так), то можно беспрепятственно проехать. У сотрудников нет указания пускать людей только по прописке или другому документу.

автор фото Венера Галеева / «Фонтанка.ру»
автор фото Венера Галеева / «Фонтанка.ру»

Сотрудники также раздают листовки, на которых письменно повторяется то, что проговаривают инспекторы. Такие же листовки раздают волонтеры молодежного совета. Как отметил корреспондент «Фонтанки», за 15 минут наблюдений мимо поста проехало около 10 машин, проверили 3. Также свободно ходят автобусы. Что любопытно: после проверок автомобилей сотрудники обрабатывают руки антисептиком. Корреспонденту не смогли рассказать, до какого часа будут стоять эти посты и можно ли будет их увидеть завтра.

автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»

Напомним, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подробно рассказывал, как будет устроена самоизоляция в его регионе.

С 30 марта и в Петербурге действует режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет. Для остальных ограничение на выход из дома и передвижение по городу носит рекомендательный характер. «Фонтанка» рассказывала, что можно и нельзя делать до 5 апреля.

Отметим: за последние сутки количество больных коронавирусом в Петербурге увеличилось до 98. За 24 часа прибавилось 48 заразившихся. Всего в России зафиксировано 2337 случаев коронавируса.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (15)

SamFox
Пардон, но я что то не понимаю : вот едет человек на машине, его останавливает полицейский и.... кто кого заразит ?

далее , выписывают штраф ? или сразу в суд ? так ведь и суды на время эпидемии не работают .. тогда как обжаловать , сервисы онлайн ? тогда и суды должны быть онлайн ?

а вот если человек не болен коронавирусом, а его полиция сажает в каталажку, где он заболевает данным коронавирусом. Кто в этом случае будет виноват ? И как истребовать компенсацию и с кого? А если этот человек в каталажке скончается из-за коронавируса?...

И про штрафы в сотни тысяч тоже вопрос: вот бабушка вышла в магазин, у нее пенсия 10 тыр, а ей штраф в несколько тысяч . за что , за то, что она за продуктами пошла ?
Я дурею с деятелей по тв. Они говорят -"заказывайте онлайн продукты". ты это бабушке этой объясни, деятель, которая каждые 0.5 кг сосисок считает и 1/2 хлеба. она не может себе позволить даже лишних 200гр сыра, а ты говоришь - заказывай бабушка "онлайн".
Fagotin
Когда надо усиливать здравоохранение, спасать экономику, поддерживать бизнес и помогать людям, Госдума делает только то, что умеет - строгает штрафы и запреты. Зато очень оперативно - за четыре дня принят полностью пакет мутных формулировок, которыми при желании можно вертеть как хочешь.
260764711
Пока характер для большинства рекомендательный, так и будет расти число заболевших. Сделали бы уже обязательными свои рекомендации. Я работаю, у меня пропуск, как и у всех, кто на работе, а люли без пропусков гуляют по городу свободно, те, кому себя не жалко, а на других плевать
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