Блок-посты появились на границе Волхова. На китайские не похожи, но тоже серьезно

Бетонные блоки и водоналивные ограждения появились на въездах и выездах в столицу Волховского района Ленинградской области. 47news рассказывает, как с 31 марта изолируется город с населением в 45 тысяч человек.

По данным издания, по периметру города установлены бетонные блоки и водоналивные ограждения. К блокам прислонены объявления красным по желтому – «Въезд в Волхов ограничен. Карантин». Рядом с самодельным блок-постом дежурит спецтехника и машина ДПС.



Фото: фото с сайта 47news.ru

Заграждение чем-то напоминает то, что в первые дни эпидемии в Китае возвели у границ Ухани. Там в ход пошли еще мешки и горы песка.

