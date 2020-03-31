Блок-посты появились на границе Волхова. На китайские не похожи, но тоже серьезно
Бетонные блоки и водоналивные ограждения появились на въездах и выездах в столицу Волховского района Ленинградской области. 47news рассказывает, как с 31 марта изолируется город с населением в 45 тысяч человек.
По данным издания, по периметру города установлены бетонные блоки и водоналивные ограждения. К блокам прислонены объявления красным по желтому – «Въезд в Волхов ограничен. Карантин». Рядом с самодельным блок-постом дежурит спецтехника и машина ДПС.
Заграждение чем-то напоминает то, что в первые дни эпидемии в Китае возвели у границ Ухани. Там в ход пошли еще мешки и горы песка.
Ограничительные меры из-за распространения коронавируса были введены главой администрации Волховского района Ленобласти Алексеем Брицуном. По его распоряжению, пропускные пункты появились и на железной дороге.
Ограничения были введены после того, как врачи подтвердили диагноз коронавирус у трех доставленных в волховскую больницу пациентов. Двое из них вернулись из Европы, один никуда не выезжал. При этом заразившиеся не являются жителями Волхова.
Изоляция предстоит Мурино, Янино и Энколово Всеволожского района, деревне Глинка Тосненского района и Кингисеппу. Попасть или выехать туда с 31 марта можно только при наличии специальных документов.
В Петербурге с 31 марта распоряжением губернатора Александра Беглова также введен режим строгой самоизоляции. Как он работает читайте в материале «Фонтанки».