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Как будет работать "самоизоляция" в Петербурге

31.03.2020 09:47
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Блок-посты появились на границе Волхова. На китайские не похожи, но тоже серьезно

Бетонные блоки и водоналивные ограждения появились на въездах и выездах в столицу Волховского района Ленинградской области. 47news рассказывает, как с 31 марта изолируется город с населением в 45 тысяч человек.

По данным издания, по периметру города установлены бетонные блоки и водоналивные ограждения. К блокам прислонены объявления красным по желтому – «Въезд в Волхов ограничен. Карантин». Рядом с самодельным блок-постом дежурит спецтехника и машина ДПС.

Фото: фото с сайта 47news.ru

Заграждение чем-то напоминает то, что в первые дни эпидемии в Китае возвели у границ Ухани. Там в ход пошли еще мешки и горы песка.

Ограничительные меры из-за распространения коронавируса были введены главой администрации Волховского района Ленобласти Алексеем Брицуном. По его распоряжению, пропускные пункты появились и на железной дороге.

Ограничения были введены после того, как врачи подтвердили диагноз коронавирус у трех доставленных в волховскую больницу пациентов. Двое из них вернулись из Европы, один никуда не выезжал. При этом заразившиеся не являются жителями Волхова.

Изоляция предстоит Мурино, Янино и Энколово Всеволожского района, деревне Глинка Тосненского района и Кингисеппу. Попасть или выехать туда с 31 марта можно только при наличии специальных документов.

В Петербурге с 31 марта распоряжением губернатора Александра Беглова также введен режим строгой самоизоляции. Как он работает читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (1)

SERGEY111
Надо председателю ТСЖ подсказать чтобы у нас во дворе тоже карантин ввёл .
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