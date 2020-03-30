Расплата за то, что не закрылись на карантин. Полиция задержала грабителя, убежавшего со смартфонами из салона сотовой связи на Литейном
Безработный иностранец задержан в Петербурге за ограбление салона сотовой связи. Он работал в выходные и лишился части товара.
Как сообщает 30 марта пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, нападение на салон, расположенный на Литейном проспекте, произошло средь белого дня 29 марта. Как потом рассказала 21-летняя стажер продавца, в помещение вошел молодой человек. Он попросил показать ему мобильный телефон. Девушка открыла витрину. После чего схватил её за шею, и вытащил из витрины 10 мобильных. Мужчина скрылся, но осталось видео нападения.
Сумма ущерба составила 175 тысяч рублей.
Буквально через несколько часов у дома 40 по набережной реки Фонтанки оперативники угрозыска Центрального района по подозрению в совершении грабежа задержали 26-летний неработающий гражданин одного из среднеазиатских государств.
Часть похищенных мобильных у него изъяли.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.