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30.03.2020 08:26
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Расплата за то, что не закрылись на карантин. Полиция задержала грабителя, убежавшего со смартфонами из салона сотовой связи на Литейном

Безработный иностранец задержан в Петербурге за ограбление салона сотовой связи. Он работал в выходные и лишился части товара.

Как сообщает 30 марта пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, нападение на салон, расположенный на Литейном проспекте, произошло средь белого дня 29 марта. Как потом рассказала 21-летняя стажер продавца, в помещение вошел молодой человек. Он попросил показать ему мобильный телефон. Девушка открыла витрину. После чего схватил её за шею, и вытащил из витрины 10 мобильных. Мужчина скрылся, но осталось видео нападения.

Сумма ущерба составила 175 тысяч рублей.

Буквально через несколько часов у дома 40 по набережной реки Фонтанки оперативники угрозыска Центрального района по подозрению в совершении грабежа задержали 26-летний неработающий гражданин одного из среднеазиатских государств.

Часть похищенных мобильных у него изъяли.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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Комментарии (2)

"...одного из среднеазиатских государств." Совершенно не понятно к чему эта "политкорректность". Почему не написать откуда задержанный - из Таджикистана, из Кыргызстана или откуда ещё. К чему эта политкорректность в отношении приезжих, да ещё и правонарушителей?!
vinogradinka
дайте ему лет 10 строгача... нефиг девушек обижать... и кстати, почему в салонах сотовой связи нет охранника? в юверирках есть, а тут нет... пора ввести на законодательном уровне обязанность их нанимать - так и вакансий больше появится, и безработица уменьшится, и салоны сотовой связи грабить не будут
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