С колоколами на «Газели» против мирового поветрия. Мобильные бригады церкви доехали до пригородов Петербурга
Свидетелями церковного объезда стали петербуржцы в пригородных районах Петербурга. Машину со священниками и колоколами сопровождает ДПС.
Видео с объездом появилось 28 марта в соцсетях - в частности, группе, посвященной Пушкину и Царскому Селу. «Бумага» также приводит рассказ очевидца мероприятия в Зеленогорске.
Между тем на сайте городской епархии еще 26 марта появился отчет о проведении молитвенного объезда по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия. «В дороге мы читали акафист Иверской иконе Божией Матери. А образом Богородицы было решено обнести город, чтобы точки маршрута напоминали крест, - приводится рассказ участника. - Во всех храмах служился молебен об избавлении от морового поветрия».
Напомним, ранее Смольный ввел ряд ограничений на период с 28 марта до 6 апреля. В частности, физлицам запрещено посещать религиозные объекты. Епархия сообщила, что храмы продолжат работу, а патриархия назвала запрет неконституционнным. Уже 28 марта губернатор Александр Беглов заявил, что церкви никто не закрывал. При этом он подчеркнул, что в такое сложное время надо переводить на новые формы работы – в частности, видеотрансляции служб.