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27.03.2020 21:58
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Трансляцией «Лебединого озера» Большой театр начал свой «коронавирусный проект». В соцсетях оценили символизм

Большой театр 27 марта показал прямую трансляцию «Лебединого озера» на YouTube. Таким образом он начал проект по показу спектаклей «золотого фонда» во время пандемии коронавируса.

В планах также показать «Бориса Годунова», «Щелкунчика» и «Спящую красавицу». Стримы будут доступны в течение 24 часов после эфира.

Напомним, показ «Лебединого озера» стал одним из символов августовского путча 1991 года. Пользователи Интернета мимо таких параллелей пройти не могли: «Если это не символично, то я даже уже не знаю, что такое символизм», - пишут в твиттере.

Во время пандемии коронавируса многие театры доносят искусство до зрителя с помощью Интернета. «Фонтанка» запустила проект #безантракта, расписание смотрите на нашем сайте.

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