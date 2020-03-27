Трансляцией «Лебединого озера» Большой театр начал свой «коронавирусный проект». В соцсетях оценили символизм
Большой театр 27 марта показал прямую трансляцию «Лебединого озера» на YouTube. Таким образом он начал проект по показу спектаклей «золотого фонда» во время пандемии коронавируса.
В планах также показать «Бориса Годунова», «Щелкунчика» и «Спящую красавицу». Стримы будут доступны в течение 24 часов после эфира.
Напомним, показ «Лебединого озера» стал одним из символов августовского путча 1991 года. Пользователи Интернета мимо таких параллелей пройти не могли: «Если это не символично, то я даже уже не знаю, что такое символизм», - пишут в твиттере.
2020 год. Лебединое озеро Большой театр транслирует по ютубу.— фермиона (@Yttrlum) March 27, 2020
Страшно.
Тем временем, Большой театр только что запустил на своём YouTube-канале прямой эфир «Лебединого озера». Если это не символично, то я даже уже не знаю, что такое символизм— Ультравасилий и кот (@g_o_n_z_o) March 27, 2020
На ютубе Большой театр транслирует Лебединое озеро. НАЧАЛОСЬ— Сталингулаг (@StalinGulag) March 27, 2020
Во время пандемии коронавируса многие театры доносят искусство до зрителя с помощью Интернета. «Фонтанка» запустила проект #безантракта, расписание смотрите на нашем сайте.