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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

20.03.2020 08:10
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Сто тысяч человек поддержали ипотечные каникулы в России из-за коронавируса

109 тысяч человек на утром 20-го марта подписались под петицией петербуржца Марата Смирнова на сайте change.org.

Автор петиции призывает ввести всероссийские ипотечные каникулы в связи с эпидемией коронавируса.

"В сложившейся ситуации именно осознанная и добровольная самоизоляция является лучшим методом борьбы с пандемией. Однако более 3,5 миллионов наиболее экономически активных граждан России не могут позволить себе просто остаться дома, так как вынуждены ежемесячно делать выплаты по ипотечным кредитам.

В связи с этим, мы, граждане России, просим Правительство РФ, а также государственные и коммерческие банки ввести ипотечные каникулы с 20 марта по 20 мая 2020 г. В этот период должны быть заморожены ежемесячные платежи по ипотеке, а также не начисляться проценты. Ипотечные каникулы снизят у людей уровнеь стресса и помогут им повысить горизонт планирования, чтобы остаться дома и переждать пиковый период. Это сгладит пик заражений и потенциально поможет снизить количество смертельных случаев", - говорится в петиции. .

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Комментарии (4)

DrDick
С нашим бандитским правительством это не пройдёт.
zavval
Если эта петиция прокатит, то следующая будет: "для снижения уровня стресса и сглаживания пика заражений просим обнулить долг по ипотеке".)
serg1956
Халява, сэр!
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