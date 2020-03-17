Чемпион мира по кайтсерфингу из Петербурга Петр Тюшкевич заявил, что у него точно диагностирован коронавирус. А тех, кто по каким-то причинам не боится заражения, попросил подумать о близких.



«Прекрасные новости! Пришли очередные анализы и показали, что я точно болею коронавирусом. А это означает, что я не зря тут столько лежу и потею. Всем огромное спасибо за пожелания! Мне, как видите, уже намного лучше!» — написал 17 марта Петр в Instagram.



И добавил, что у него есть важная информация для тех, кто считает, что переболел еще пару лет назад или в феврале и теперь может делать все, что хочет. Например, звезда TikTok Ава Луиза попыталась запустить «коронавирус челлендж» и сняла, как она облизывает ободок унитаза в самолете и улыбается.