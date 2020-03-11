Ретейлеры в Петербурге опасаются санкций Роспотребнадзора. «Наденьте маски, которых нет»

Руководство универмага «Большой гостиный двор» уведомило арендаторов о необходимости «обеспечить запас и использование» одноразовых лицевых масок, ссылаясь на предписание Роспотребнадзора от 10 марта. Выполнить его необходимо в течение 24 часов с момента получения, «далее постоянно, до особого распоряжения», говорится в документе, имеющемся в распоряжении «Фонтанки». Но, по словам ретейлеров, масок практически нет в продаже. Кроме того, вид сотрудников в масках посеять панику среди покупателей.

Петербургский Роспотребнадзор выдал магазинам и ресторанам рекомендации по противостоянию вирусной инфекции, рассказали «Фонтанке» участники рынка. По их словам, документ вышел до того, как ВОЗ объявила пандемию коронавируса Covid-19. Но новый статус эпидемии может создать проблему для бизнеса: например, требования по обеспечению медицинскими масками персонала неисполнимы из-за дефицита, утверждают предпринимали.

Получение рекомендаций и трудности с исполнением подтвердили также несколько крупных розничных сетей. Заведения общепита получили рекомендацию обеспечить персонал масками и отчитаться об этом Роспотребнадзору еще в конце февраля. «Мы поинтересовались, где брать маски, но ответ не получили», - сказал собеседник издания. При том, что сам же Роспотребнадзор предписывает менять защитные повязки не реже чем раз в три часа.

В петербургском Роспотребнадзоре подтвердили, что рекомендовали торговцам и общепиту иметь запас масок, но ношение их сотрудниками в настоящий момент является добровольным. «Пока это рекомендация, но они должны быть готовы к любым поворотам судьбы», - сказали в пресс-службе ведомства.

В случае неисполнения предписания ведомство оставляет за собой право обратиться в суд. Но какие именно санкции грозят бизнесу, который не предоставит отчет или честно признается, что не смог найти нужное количество масок, в Роспотребнадзоре на момент публикации уточнить не смогли.