Минздрав: Антипрививочники спровоцировали вспышку коклюша в России

На 40% увеличилось за прошлый год количество заболевших коклюшем в России. Об этом со ссылкой на данные Роспотребнадзора об инфекционных и паразитарных заболеваниях за последние четыре года сообщает 10 марта РБК.
В 2019 году количество заразившихся этой бактериальной инфекцией составило 14 406 человек, тогда как годом ранее их было на 40 % меньше - 10 421.
По данным Роспотебнадозра в январе этого уже зафиксировано 1758 человек с коклюшем, из них 89% — дети до 14 лет.
Среди регионов лидеров - Санкт-Петербург и Воронежская область.
Главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Бриков разговоре с РБК заявил, что прививки от коклюша сделаны более чем 95% населения, но заболеваемость им в стране продолжает расти. При этом, если треть заболевших детей прошли полный курс вакцинации, то почти половина — не прививались вообще.
«При анализе статистических форм выявлено, что на первом году жизни своевременно вакцинированы в 2014–2016 годах менее 50% детей, необходимый уровень — более 95% — в некоторых регионах не достигается даже к двум годам», — подчеркнул академик.
Бриков считает, что всплеск заболевания произошел из-за того, что все больше родителей отказываются от вакцинаций или пропускают время проведения прививок.