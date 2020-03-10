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10.03.2020 08:38
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Минздрав: Антипрививочники спровоцировали вспышку коклюша в России

На 40% увеличилось за прошлый год количество заболевших коклюшем в России. Об этом со ссылкой на данные Роспотребнадзора об инфекционных и паразитарных заболеваниях за последние четыре года сообщает 10 марта РБК.

В 2019 году количество заразившихся этой бактериальной инфекцией составило 14 406 человек, тогда как годом ранее их было на 40 % меньше - 10 421.

По данным Роспотебнадозра в январе этого уже зафиксировано 1758 человек с коклюшем, из них 89% — дети до 14 лет.

Среди регионов лидеров - Санкт-Петербург и Воронежская область.

Главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Бриков разговоре с РБК заявил, что прививки от коклюша сделаны более чем 95% населения, но заболеваемость им в стране продолжает расти. При этом, если треть заболевших детей прошли полный курс вакцинации, то почти половина — не прививались вообще.

«При анализе статистических форм выявлено, что на первом году жизни своевременно вакцинированы в 2014–2016 годах менее 50% детей, необходимый уровень — более 95% — в некоторых регионах не достигается даже к двум годам», — подчеркнул академик.

Бриков считает, что всплеск заболевания произошел из-за того, что все больше родителей отказываются от вакцинаций или пропускают время проведения прививок.

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Комментарии (6)

мухомор
давно пора реформировать ОМС.
заболел родитель или ребёнок заболеванием от которого в календаре предусмотрена прививка, но прививки не делались без уважительной причины - топайте в кассу, оплачивайте лечение кэшем.
Kezevo
необходимый уровень — более 95% для кого необходимый доя фарм олигархов? так тожеросиян вакцинируйте которых уже больше чем всех остальных
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