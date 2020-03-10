Минздрав: Антипрививочники спровоцировали вспышку коклюша в России

На 40% увеличилось за прошлый год количество заболевших коклюшем в России. Об этом со ссылкой на данные Роспотребнадзора об инфекционных и паразитарных заболеваниях за последние четыре года сообщает 10 марта РБК.

В 2019 году количество заразившихся этой бактериальной инфекцией составило 14 406 человек, тогда как годом ранее их было на 40 % меньше - 10 421.



По данным Роспотебнадозра в январе этого уже зафиксировано 1758 человек с коклюшем, из них 89% — дети до 14 лет.



Среди регионов лидеров - Санкт-Петербург и Воронежская область.

