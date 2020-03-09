Петербуржцы «заминировали» улицу и «заложили бомбу» в торговый центр на пьяную голову

Двое петербуржцев развлекали себя в Международный женский день, звоня на номера экстренных служб и сообщая о бомбах. Обоих отыскали очень быстро.



Как стало известно «Фонтанке» 9 марта, накануне утром в дежурную часть главка позвонил неизвестный и сообщил, что заминировал улицу. Название предпочёл не сообщать. Буквально через 40 минут за 56-летним мужчиной на Тихорецкий проспект приехали полицейские. Застали они его в пьяном состоянии, изъяли мобильный телефон и составили протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.