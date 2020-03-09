Петербуржцы «заминировали» улицу и «заложили бомбу» в торговый центр на пьяную голову
Двое петербуржцев развлекали себя в Международный женский день, звоня на номера экстренных служб и сообщая о бомбах. Обоих отыскали очень быстро.
Как стало известно «Фонтанке» 9 марта, накануне утром в дежурную часть главка позвонил неизвестный и сообщил, что заминировал улицу. Название предпочёл не сообщать. Буквально через 40 минут за 56-летним мужчиной на Тихорецкий проспект приехали полицейские. Застали они его в пьяном состоянии, изъяли мобильный телефон и составили протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Днём дежурный главка снова получил «тайное послание». На сей раз гражданин, представившийся Аверочкиным, по секрету рассказал, что видел, как в ТЦ «Индустриальный» на одноимённом проспекте кто-то закладывает бомбу. Продолжать разговор информатор не захотел и отключил телефон. Вскоре 35-летний Аверочкин, живущий недалеко от торгового центра, был задержан. На него составлен протокол о заведомо ложном вызове спецслужб. В этом случае, как и в прошлом, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По данным «Фонтанки», в 2012 году в отношении мужчины возбуждалось уголовное дело по факту оскорбления полицейского. Однако дело было прекращено — стороны примирились.